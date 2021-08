Le calendrier 2021-22 des Los Angeles Lakers : dates importantes, matchs immanquables, c’est par ici !

Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison 2021-22 est enfin tombé ! Une saison qui, on l’espère, comptera bien 82 matchs, pour la première fois depuis deux ans, et qui s’étalera donc logiquement du 19 octobre à la mi-avril. Sans plus attendre ? Focus sur le calendrier… des Los Angeles Lakers !

Tête dans le guidon direct pour l’EPAHD de Los Angeles avec les Warriors en apéro et les Suns en entrée, avant une dizaine de jours un peu plus paisibles. Visite touristique au cœur des bastions de l’Est à la mi-novembre, les Suns, les Nets et les Blazers pour finir 2021 et un début 2022 toudou, avant LE gros morceau de la saison entre le 25 janvier et le 25 février, jugez plutôt. Heat, Nets, Sixers, Hawks, Hornets, Blazers, Clippers, Knicks, Bucks, Blazers, Warriors, Jazz, Clippers, PLS. Attention également à la dernière semaine (Nuggets, Warriors, Suns, Nuggets), faudra penser à faire le plein en mars si Frank Vogel veut laisser LeBron, AD et/ou RW en cryothérapie avant les Playoffs.

# Plus long road-trip : 6 matchs du 21 au 30 janvier (Magic, Heat, Nets, Sixers, Hornets et Hawks)

# Plus longue session maison : 5 matchs, deux fois (Hornets, Heat, Wolves, Spurs et Bulls du 8 au 15 novembre et Blazers, Wolves, Kings, Hawks et Grizzlies du 31 décembre au 9 janvier)

# Matchs en antenne nationale : 42, record battu

# Nombre de back-to-backs : 12, ça fait peu et c’est très étonnant didon

# Nombre de rencontres tôt en France : 4 (le 14 novembre à 21h30 contre les Spurs, le 19 décembre à 21h30 à Chicago, le 30 janvier à 19h à Atlanta et le 3 avril à 21h30 contre Denver)

# Quelques affiches à retenir : que retenir de ce joli programme, si ce n’est que chaque match s’annonce comme un bail de style All-Star Game ?Un Opening Day face aux Warriors, un Christmas Day pimpé contre les Nets, un MLK Day face au Jazz puis la revanche à Brooklyn le 25 janvier, les quatre derbys angelinos face aux Clippers (3 décembre, 3 février, 25 février et 3 mars), les rematchs des derniers Playoffs contre les Suns (22 octobre, 21 décembre, 13 mars, 5 avril), Carmelo Anthony au Madison avec un maillot des Lakers le 23 novembre et le trio Montrezl Harrell / Kentavious Caldwell-Pope / Kyle Kuzma qui tentera de scorer sur la troche de LeBron les 11 et 19 mars.