Le calendrier 2021-22 des Milwaukee Bucks : dates importantes, matchs immanquables, c’est par ici !

Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison 2021-22 est enfin tombé ! Une saison qui, on l’espère, comptera bien 82 matchs, pour la première fois depuis deux ans, et qui s’étalera donc logiquement du 19 octobre à la mi-avril. Sans plus attendre ? Focus sur le calendrier… des Milwaukee Bucks !

Le champion est de retour, et il devra taper du poing sur la table dès la première semaine avec un combo Nets / Heat des plus durs à maitriser. A peine le temps de souffler avec un 45/19 de Giannis face au Jazz que ça partira ensuite sur un enchainement Knicks, Wizards, Sixers, Knicks, Celtics, Hawks, Lakers bien coriace, paye ton automne agressif. On saute ensuite début février avec un carnaval constitué de Knicks, Nuggets, Wizards, Blazers, Lakers, Clippers, Suns, Blazers, Sixers, Nets, Heat, il était long ce carnaval, avant de se coltiner un dernier brelan relou fin mars, avec en trois jours un menu Sixers / Nets / Clippers qui peut vite s’avérer indigeste avant une sieste en dernière semaine face à Cleveland et Detroit.

# Plus long road-trip : 5 matchs du 7 au 14 novembre (Wizards, Sixers, Knicks, Celtics et Hawks)

# Plus longue session maison : 6 matchs du 14 février au 2 mars (Blazers, Pacers, Sixers, Nets, Hornets et Heat)

# Matchs en antenne nationale : 36, soit 36 fois 38/14/7/3/3 pour Giannis

# Nombre de back-to-backs : 14, ça respecte pas beaucoup le champion

# Nombre de rencontres tôt en France : 6 (le 28 novembre à 23h @Pacers, le 12 décembre à 18h à New York, le 25 décembre à 20h30 vs Boston, le 6 mars à 21h30 contre les Suns, le 19 mars à 22h @Wolves et le 3 avril à 19h vs Mavericks)

# Quelques affiches à retenir : un énorme season opener face aux Nets le 19 octobre et la bise au Heat et à P.J. Tucker deux jours plus tard, puis les trois autres chocs face aux Nets les 7 janvier, 26 février et 31 mars. Boston comme cadeau de Noël, Atlanta pour le MLK Day, les Lakers les 17 novembre et 8 février, les Sixers les 9 novembre, 17 février et 29 mars, et bien sûr le rematch des dernières Finales face aux Suns le 10 février dans l’Arizona et le 6 mars au Fiserv Forum.