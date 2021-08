Le grand récap du calendrier NBA 2021-22, franchise par franchise : ça fait beaucoup de nuits blanches en perspective

Enfin ! Après une année et demie de grand n’importe quoi marquée par la pandémie mondiale de COVID-19, le petit train-train habituel de la NBA s’apprête à reprendre ses droits cette saison. Et puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, voici donc le calendrier complet des 30 équipes de la Ligue analysés dans le détail rien que pour vous et vos beaux yeux. C’est cadeau !

Cette fois-ci, c’est la bonne. On connaissait déjà les grandes dates de cette saison 2021-22 qui marquera le 75è anniversaire de notre ligue chérie. On a désormais le programme complet qui animera nos prochaines nuit, du 19 octobre à la mi-avril 2022. C’est le grand retour des 82 matchs de saison régulière par équipe et c’est déjà la fin de nos nuits de 8 heures de sommeil. On va de nouveau pouvoir veiller jusqu’au bout de la nuit et se pointer en cours ou au taf avec des cernes de six pieds (de Kevin Durant) de long pour notre plus grand plaisir. Alors que vous soyez fervent supporter d’une franchise en particulier ou que vous souhaitiez déjà cocher les dates des matchs que vous ne pouvez tout simplement pas manquer cette saison dans votre Agenda TrashTalk tout stylé, on a mis les oeillières tout le week-end pour analyser en express le calendrier NBA des 30 équipes dans le détail. Par ici le travail !

Back-to-back, derby local ou rivalité historique et gros road-trip à l’extérieur, tout à été passé en revue, équipe par équipe, pour vous permettre de préparer la saison censée marquée le retour de la NBA à la normale. Et vous, quel match avez vous déjà repéré et pour lequel vous avez préparé un réveil ?