Le calendrier 2021-22 des Charlotte Hornets : dates importantes, matchs immanquables, c’est par ici !

Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison 2021-22 est enfin tombé ! Une saison qui, on l’espère, comptera bien 82 matchs, pour la première fois depuis deux ans, et qui s’étalera donc logiquement du 19 octobre à la mi-avril. Sans plus attendre ? Focus sur le calendrier… des Charlotte Hornets !

Une fois de plus les Hornets feront résonner leur bzz bzz en début de programme, chaque nuit ou presque. LaMelo Ball, James Bouknight, Miles Bridges et Kai Jones pour alimenter les highlights, Terry Rozier pour le piquant, Gordon Hayward pour jouer les gendres idéaux et Mason Plumlee car il faut bien un leader, ça fait déjà pas mal de raisons de virer Frelon cette saison. Les Hornets qui attaqueront donc par six matchs intra-conférence, avant d’aller se frotter un peu au Far West début novembre. Un énorme road-trip avant les fêtes puis un retour aux sources de l’Est plus tard on en saura déjà un peu plus sur cette bande de beaux délurés et la période pre All-Star Game devra servir à capitaliser avant un printemps tout sauf doux.

# Plus long road-trip : 6 matchs, du 13 au 23 décembre (Mavs, Spurs, Blazers, Suns, Jazz et Nuggets)

# Plus longue session maison : 5 matchs, du 16 au 25 mars (Hawks, Mavs, Pels, Knicks et Jazz)

# Matchs en antenne nationale : 8, dont un Ball vs Ball très attendu le 9 février

# Nombre de back-to-backs : 15, on peut pas faire plus

# Nombre de rencontres tôt en France : 4 (le 24 octobre à 22h à Brooklyn, le 17 janvier à 19h à New York, le 30 janvier à 19h contre les Clippers et le 2 avril à 18h30 à Philadelphie).

# Quelques affiches à retenir : le 17 janvier pour un joli match à New York en début de MLK Day, les 29 novembre, 9 février et 8 avril pour des face-à-face séduisants entre LaMelo et Lonzo Ball, les 26 novembre et 15 février contre Wolves pour un duel entre les deux meilleurs rookies de la saison passée, sans oublier un James Bouknight qui tentera de scorer plus de 4 points face à Davion Mitchell le 5 novembre. Puis les retours à la maison de Devonte’ Graham le 21 mars et, surtout, du GOAT Cody Zeller dès le 31 octobre.