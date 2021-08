Le calendrier 2021-22 des Toronto Raptors : dates importantes, matchs immanquables, c’est par ici !

Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison 2021-22 est enfin tombé ! Une saison qui, on l’espère, comptera bien 82 matchs, pour la première fois depuis deux ans, et qui s’étalera donc logiquement du 19 octobre à la mi-avril. Sans plus attendre ? Focus sur le calendrier… des Toronto Raptors !

Un stylo rouge dans une main, le calendrier de sa franchise préférée dans l’autre, et on prend des notes dans son Agenda TrashTalk

⭐️ L’AGENDA OFFICIEL TRASHTALK 2021-22 !! ⭐️ On débarque dans les écoles, les collèges et les lycées pour la rentrée scolaire 2021 ! 😍🙏 365 jours, 200 anecdotes, 50 quiz et 1 cahier de vacances,… et du bonus ! DISPONIBLE PARTOUT DÈS CE JEUDI ! ❤️ ➡️ https://t.co/iMZMjXlDYK pic.twitter.com/nQYVqaAg4Z — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 31, 2021

Deux infos essentielles pour cette saison 2020-21 avec 1) le retour en grâce des Raptors au Canada après un an et demi loin de leurs bases et 2) un exercice à jouer sans Kyle Lowry, une première depuis dix piges. Les Dinos qui retrouveront leur antre dès la reprise le 20 octobre face à Washington et qui se taperont un petit délice de sept matchs de suite au pays de Céline après avoir voyagé onze fois en quatorze matchs au mois de novembre. A noter que si Calorie retrouvera SA maison le 3 février, il affrontera également ses anciens copains le 17 janvier lors du MLK Day, timing idéal pour jouer au basket tout en se faisant plein de bisous. Le reste ? Allez zou, c’est juste en dessous.

# Plus long road-trip : 6 matchs, deux fois (Blazers, Jazz, Kings, Warriors, Grizzlies et Pacers du 15 au 26 novembre, Cavs, Spurs, Suns, Nuggets, Lakers et Clippers du 6 au 16 mars)

# Plus longue session maison : 7 matchs, du 28 novembre au 13 décembre (Celtics, Grizzlies, Bucks, Wizards, Thunder, Knicks et Kings)

# Matchs en antenne nationale : 6, dont le retour de Kyle Lowry à la baraque le 3 février.

# Nombre de back-to-backs : 14, fourteen en anglais

# Nombre de rencontres tôt en France :

# Quelques affiches à retenir : on commence évidemment avec le… 20 octobre, jour de reprise et surtout retour à la Scotiabank Arena après de loooongs mois passés loin du bercail. On surligne également la venue de DeMar DeRozan le 25 octobre avec Chicago, celle de Jalen Suggs le 29 avec Orlando, le trade game entre Norman Powell et Gary Trent Jr. le 15 novembre à Portland, la venue d’un certain Kawhi le 31 décembre et, évidemment, THE rendez-vous à ne pas manquer le 3 février avec le retour de Kyle Lowry dans une salle qui sera à n’en pas douter prête à fêter comme il se doit sa boule de graisse préférée.