Le calendrier 2021-22 des New Orleans Pelicans : dates importantes, matchs immanquables, c’est par ici !

Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison 2021-22 est enfin tombé ! Une saison qui, on l’espère, comptera bien 82 matchs, pour la première fois depuis deux ans, et qui s’étalera donc logiquement du 19 octobre à la mi-avril. Sans plus attendre ? Focus sur le calendrier… des New Orleans Pelicans !

Une première partie de saison plutôt calme, une dernière ligne droite plus agitée et entre les deux des actes de cannibalisme d’un certain Zion Williamson. Quinze matchs en antenne nationale dont 10 sur ESPN ou TNT, ça sert d’avoir deux All-Stars. Pas de match pour Noël, pas de match pour le réveillon mais une belle exposition en ouverture du MLK Day et donc cette dernière quinzaine monstrueuse où il faudra se fader les Lakers deux fois, les Clippers, les Warriors, les Blazers deux fois ou encore les Grizzlies, autant dire qu’il faudra avoir validé une belle place avant l’arrivée du printemps, bon chance comme dirait l’autre.

# Plus long road-trip : 4 matchs, trois fois (Suns, Kings, Warriors et Mavs du 2 au 8 novembre, Cavs, Pistons, Nuggets et Rockets du 31 janvier eu 6 février, Blazers, Lakers, Clippers et Kings du 30 mars au 5 avril)

# Plus longue session maison : 6 matchs juste avant le All-Star Game, du 6 au 17 février (Rockets, Heat, Spurs, Raptors, Grizzlies et Mavericks)

# Matchs en antenne nationale : 15, mais pas sûr que ce soit grâce à Tomas Satoranski

# Nombre de back-to-backs : 13, dans la moyenne, tu parles d’une analyse

# Nombre de rencontres tôt en France : 3 (le 17 janvier à 18h30 @Celtics, le 20 mars à 23h @Hawks et le 26 mars à 22h vs Spurs)

# Quelques affiches à retenir : le 12 novembre face à Brooklyn, le 17 décembre contre les Bucks, le 17 janvier pour l’ouverture du bal du MLK Day à Boston (l’occasion pour les fans français de voir la bête Zion à l’heure de l’apéro), ou encore le 22 octobre et le 25 mars pour les deux face à face entre Lonzo Ball et son ancienne franchise.