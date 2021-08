Le calendrier 2021-22 des Sacramento Kings : dates importantes, matchs immanquables, c’est par ici !

Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison 2021-22 est enfin tombé ! Une saison qui, on l’espère, comptera bien 82 matchs, pour la première fois depuis deux ans, et qui s’étalera donc logiquement du 19 octobre à la mi-avril. Sans plus attendre ? Focus sur le calendrier… des Sacramento Kings !

Huit matchs face à des franchises de l’Ouest pour débuter la saison, histoire de se mettre dans le bain d’entrée, une respiration potentielle entre le 12 et le 19 novembre avant une double-double confrontation avec les voisins Lakers et Clippers pour entrer dans l’hiver, au propre comme au figuré. On re-souffle à partir du 8 décembre et jusqu’à la fin de l’année civile pour préparer un sale road-trip à l’Est fin janvier, alors que la fin de saison proposera également un menu 100% West-Coast à l’équipe qui, on l’espère, ne sera plus coachée par Luke Walton à ce moment-là.

# Plus long road-trip : 5 matchs, deux fois (Bucks, Celtics, Hawks, Sixers et Knicks du 22 au 31 janvier et Nuggets, Thunder, Pels, Spurs et Mavs du 26 février au 5 mars)

# Plus longue session maison : 6 matchs, du 22 décembre au 2 janvier (Clippers, Grizzlies, Thunder, Mavs, Mavs et Heat)

# Matchs en antenne nationale : 5, mais aucune sur TF1

# Nombre de back-to-backs : 14, plutôt dans la moyenne haute

# Nombre de rencontres tôt en France : le 31 octobre à 20h30 @Dallas pour le Halloween Game entre Kristaps Porzingis et Marvin Bagley, le 5 mars à 23h @Dallas et le 20 mars à 23h vs Suns

# Quelques affiches à retenir : globalement toutes les fois où Davion « offnight » Mitchell croisera la route de prétendus cracks de la Draft à son poste (le 15 novembre vs Cade Cunningham, le 8 décembre vs Jalen Suggs ou encore le 14 janvier vs Jalen Green), on peut aussi noter le 16 février et le 14 mars comme dates de potentiels froissages de Lonzo Ball par son vieil ami De’Aaron Fox, le 5 et le 17 novembre stabilotés par Tyrese Haliburton pour montrer à LaMelo Ball et Anthony Edwards qui est le meilleur rookie de la saison passée, mais… les vrais savent : chaque match des Kings sera cette saison un show à lui tout seul, comme chaque année finalement.