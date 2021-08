Le calendrier 2021-22 des Cleveland Cavaliers : dates importantes, matchs immanquables, c’est par ici !

Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison 2021-22 est enfin tombé ! Une saison qui, on l’espère, comptera bien 82 matchs, pour la première fois depuis deux ans, et qui s’étalera donc logiquement du 19 octobre à la mi-avril. Sans plus attendre ? Focus sur le calendrier… des Cleveland Cavaliers !

Encore une franchise qui se chercher, qui se développe, et le bail le plus marrant cette année sera de se dire que l’évènement le plus attendu en ville ne sera pas un match des Cavs mais plutôt le All-Star Game puisqu’il célèbrera à Cleveland le 75ème anniversaire de la NBA. Les 18, 19 et 20 février prochains se bousculeront donc en ville environ 2000 fois plus de talent qu’au cours de la saison, mais d’octobre à avril les fans de la Rocket Mortgage Fieldhouse auront également la chance (on verra) de voir évoluer quelques cracks comme Evan Mobley, Isaac Okoro, Darius Garland, Jarrett Allen ou Collin Sexton, suffisant pour vibrer de temps en temps car, comme dirait l’autre : « y’a pire, tu pourrais être fan des Spurs ». Allez, petit focus sur les dates et points importants de la saison 2021-22 des Cavs.

# Plus long road-trip : 6 matchs, du 7 au 15 janvier (Blazers, Warriors, Kings, Jazz, Spurs et Thunder)

# Plus longue session maison : 5 matchs, du 14 au 21 mars (Clippers, Sixers, Nuggtes, Pistons et Lakers)

# Matchs en antenne nationale : 4, mais aucun sur ESPN

# Nombre de back-to-backs : 15, maximum autorisé

# Nombre de rencontres tôt en France : 3 (le 5 décembre à 21h30 vs Jazz, le 17 janvier à 21h vs Nets et le 2 avril à 19h @New York)

# Quelques affiches à retenir : le MLK Day le 17 janvier, à la téloche et face aux Nets, habituel adversaire parfait pour un All-Star Game avant l’heure, puis le… All-Star Game un mois plus tard, à la maison, pour célébrer les 75 ans de la Ligue 25 ans après avoir déjà eu le privilège de lui fêter ses 50 piges à Cleveland. Ah oui et tiens, on gardera un œil le 15 décembre sur un petit Cavs – Rockets des familles, histoire de voir si Houston a fait le bon choix en privilégiant Jalen Green à Evan Mobley, et sur la venue de LeBron James le 21 mars, puisque l’on rappelle que le vieux coquin adore pisser sur ses anciennes bâtisses.

This season we pay homage to the 75th Anniversary of the NBA by celebrating the best moments of our past and sharing our excitement for the bright future ahead.

The Key Matchups of our 2021-22 Schedule, presented by @SeatGeek. pic.twitter.com/bmP7v2AhOy

— Cleveland Cavaliers (@cavs) August 20, 2021