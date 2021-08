Le calendrier 2021-22 des Houston Rockets : dates importantes, matchs immanquables, c’est par ici !

Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison 2021-22 est enfin tombé ! Une saison qui, on l’espère, comptera bien 82 matchs, pour la première fois depuis deux ans, et qui s’étalera donc logiquement du 19 octobre à la mi-avril. Sans plus attendre ? Focus sur le calendrier… des Houston Rockets !

Les Rockets font partie des franchises que l’on suivra avec une attention particulière cette saison. Des gamins pétris de talent qui débarquent et une reconstruction intéressante à suivre, bref ça sent l’équipe League Pass à plein nez. En ce qui concerne le programme ? Une entrée en lice à Minneapolis et face au Thunder, parfait hors d’œuvre, puis deux semaines assez hardcore avant le premier gros event de la saison pour les fans de Houston : la venue de Cade Cunningham en ville. Petit ouf de soulagement fin novembre début décembre avec des matchs plus « abordables », quatre jours de repos à Noël parce que les gamins doivent récupérer leurs paquets, et derrière on repart sur une série un peu hardcore mais une transition Epiphanie / Chandeleur plus tranquille. A partir de la Saint-Valentin par contre ce sera une autre paire de manches mais tant mieux, puisqu’après une première partie de saison coolos il sera alors probablement le moment de se mettre à perdre une valise de matchs, comme la vie est bien faite.

# Plus long road-trip : 5 matchs, trois fois (Lakers, Lakers, Suns, Nuggets et Warriors du 31 octobre au 7 novembre, Pistons, Bulls, Bucks, Pacers et Hornets du 18 au 27 décembre et Spurs, Kings, Kings, Jazz et Warriors du 12 au 21 janvier)

# Plus longue session maison : 5 matchs, du 24 janvier au 2 février (Sixers, Spurs, Blazers, Warriors et Cavs)

# Matchs en antenne nationale : 4, dont ce fameux duel entre les deux forts picks Jalen Green et Cade Cunningham

# Nombre de back-to-backs : 13, comme le numéro de James Harden à Houston

# Nombre de rencontres tôt en France : 4 (le 6 novembre à 22h @Denver, le 20 novembre à 23h @New York, le 18 décembre à 18h @Detroit et le 20 mars à 20h30 vs Memphis)

# Quelques affiches à retenir : on pense évidemment à ce match du 10 novembre qui cristallisera l’attention puisque Jalen Green et Cade Cunningham s’affronteront pour la première fois, mais on retient également la date du 8 décembre, puisque James Harden retrouvera pour la première fois un Toyota Center plein à craquer, avec ou sans bisous de ses anciens fans.