Le calendrier 2021-22 des San Antonio Spurs : dates importantes, matchs immanquables, c’est par ici !

Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison 2021-22 est enfin tombé ! Une saison qui, on l’espère, comptera bien 82 matchs, pour la première fois depuis deux ans, et qui s’étalera donc logiquement du 19 octobre à la mi-avril. Sans plus attendre ? Focus sur le calendrier… des San Antonio Spurs !

Toujours un peu original le calendrier des Spurs, avec ce fameux rodéo road-trip de février pour libérer l’AT&T Center, et forcément de la grosse session à la maison pour rattraper le coup. Quatre matchs de suite à dom en novembre, cinq en décembre et encore sept en janvier et sept en mars, pas sûr que les vaillants abonnés de San Antonio réussissent à supporter une telle dose de Thaddeus Young et de Jakob Poeltl. Plus trop de télés en tout cas, évidemment pas de match en opener ni à Noël, les Suns pour le MLK Day et c’est déjà pas mal, et une fin de saison qui servira de juge de paix avec les… quatorze derniers matchs des Spurs face à des franchises de l’Ouest. Allez, repeat after me : p, e, r, d, r, e.

# Plus long road-trip : 8 matchs pour le fameux Rodeo road-trip de février (Cleveland, Atlanta, New Orleans, Chicago, Oklahoma City, Washington, Miami et Memphis)

# Plus longue session maison : 7 matchs, deux fois, entre le 12 et le 23 janvier (Rockets, Cavs, Clippers, Suns, Thunder, Nets et Sixers) et entre le 7 et le 18 mars (Lakers, Raptors, Jazz, Pacers, Wolves, Thunder et Pelicans).

# Matchs en antenne nationale : 5, un seul sur ESPN, pour un duel absolument pas légendaire face aux Grizzlies fin janvier.

# Nombre de back-to-backs : 14, heureusement que Kawhi Leonard est parti

# Nombre de rencontres tôt en France : 2 (le 14 novembre à 21h30 @Lakers et le 26 mars à 22h à New Orleans, on a trop hâte.)

# Quelques affiches à retenir : le 21 janvier pour une video tribute probablement pleine d’émotion à l’attention de Patty Mills et le 9 avril contre les Warriors pour le… dernier match de Gregg Popovich sur le banc des Spurs ?