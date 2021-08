Le calendrier 2021-22 des Detroit Pistons : dates importantes, matchs immanquables, c’est par ici !

Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison 2021-22 est enfin tombé ! Une saison qui, on l’espère, comptera bien 82 matchs, pour la première fois depuis deux ans, et qui s’étalera donc logiquement du 19 octobre à la mi-avril. Sans plus attendre ? Focus sur le calendrier… des Detroit Pistons !

Un stylo rouge dans une main, le calendrier de sa franchise préférée dans l’autre, et on prend des notes dans son Agenda TrashTalk

Chaque match des Pistons vaudra son pesant de Tagada cette saison, c’est pas comme s’il n’y avait pas une demi-douzaine de jeunes cracks à observer, c’est pas comme s’il n’y avait pas un first pick de Draft à scruter. Une double-confrontation avec les Bulls pour commencer, la crème de l’Est qui ne tardera ensuite pas à débarquer, puis un premier duel entre Cade Cunningham et Jalen Green en antenne nationale. Derrière le calendrier semble assez démentiel, normal quand on est potentiellement la quatrième meilleure équipe de la Ligue mais en partant de la fin.

# Plus long road-trip : 5 matchs (Bucks, Clippers, Lakers, Blazers et Suns, du 24 novembre au 2 décembre, bon courage)

# Plus longue session maison : 5 matchs (Kings, Pacers, Warriors, Lakers et Heat, du 15 au 23 novembre)

# Matchs en antenne nationale : 5, c’est qu’il a la cote Cory Joseph

# Nombre de back-to-backs : 12, le total le plus bas de NBA, faut économiser un peu les jeunes.

# Nombre de rencontres tôt en France : 6, c’est pas mal ça ! (le 26 novembre à 21h30 @ Clippers, le 18 décembre à 18h vs Rockets, le 6 février à 21h30 @ Wolves, le 26 février à 18h vs Celtics, le 13 mars à 20h vs Clippers, le 27 mars à 21h30 vs Knicks et le 3 avril à 23h @ Pacers)

# Quelques affiches à retenir : les rencontres face au Thunder le 6 décembre et le 1er avril (Killian Hayes vs Theo Maledon), et surtout celles face à Houston (Cade Cunningham vs Jalen Green) le 10 novembre dans le Texas et le 18 décembre dans le Michigan.