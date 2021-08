Le calendrier 2021-22 du Oklahoma City Thunder : dates importantes, matchs immanquables, c’est par ici !

Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison 2021-22 est enfin tombé ! Une saison qui, on l’espère, comptera bien 82 matchs, pour la première fois depuis deux ans, et qui s’étalera donc logiquement du 19 octobre à la mi-avril. Sans plus attendre ? Focus sur le calendrier… du Oklahoma City Thunder !

Un début de saison coton, avec le Jazz, les Sixers, les Clippers, les Lakers deux fois et les Warriors deux fois, tout ça dans la première quinzaine de la régulière. Une dernière place à l’Ouest promise début décembre donc, et une dernière ligne droite qui verra les jeunots de Mark Daigneault se déplacer chez les Suns, les Blazers, le Jazz et au Staples Center pour un combo de la mort pour leur cinq derniers matchs. Entre tout ça ? Une cinquantaine de défaites encourageantes, et un Théo Maledon qui bosse ses skills à base de 17/4/6 de moyenne ?

# Plus long road-trip : 4 matchs (à Dallas, San Antonio, Charlotte et Cleveland, du 17 au 22 janvier)

# Plus longue session maison : 4, trois fois (Kings, Nets, Heat et Rockets en novembre, Lakers, Mavs, Pels et Clippers en décembre, Hawks, Pistons, Suns et Blazers en avril)

# Matchs en antenne nationale : 4 (Spurs, Pistons, Magic et Cavs, en direct sur Tanking TV)

# Nombre de back-to-backs : 14

# Nombre de rencontres tôt en France : 1, le samedi 20 mars à 23h à Orlando, ça fait peu pour une fanbase que les parents obligent à se coucher à 20h)

# Quelques affiches à retenir : deux matchs le 6 décembre et le 1er avril face à Detroit pour en savoir un peu plus sur la hiérarchie des jeunes meneurs français… et sur ce jeune homme du coin dont tout le monde parle là, le fameux Cade Cunningham. Puis le premier match de Russell Westbrook à OKC… sous les couleurs des Lakers le 27 octobre ou encore la venue de Kevin Durant le 14 novembre, et un Thunder – Clippers le dernier soir qui nous rappellera sans doute un drôle de souvenir de 2021.