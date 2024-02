Fut-un temps – pas si lointain d’ailleurs – où le management des Kings était tout bonnement affreux. Vlade Divac en General Manager avec Vivek Ranadive en proprio, deux frères, deux fauves, qui formaient la paire ultime du management NBA. On vous laisse deviner de quelle paire on parle, puisqu’on veut rester poli. Retour sur un move magnifiquement orchestré par ce duo : le trade de DeMarcus Cousins aux Pelicans en plein All-Star Game le 20 février 2017. Chapeau bas, on s’avoue vaincu.

19 février 2017. Le All-Star Game organisé à… New Orleans nous offre le plus gros score jamais vu dans un match des étoiles. 192 à 182 pour la Conférence Ouest et un MVP donné à Anthony Davis, pour son œuvre devant son public. 52 points et 10 rebonds en 39 (!) tentatives, un merveilleux forçage en règle pour marquer des points. Le lendemain, AD repart donc de ce All-Star Game avec le trophée de MVP, le record de points à l’époque, mais ce n’est pas tout. Dans le coffre de sa voiture, Dell Demps a gentiment posé un (gros) cadeau offert par les Kings. Un gros cadeau qui a bien dû lui faire plaisir puisque c’est ni plus ni moins que DeMarcus Cousins qui le rejoint dans le frontcourt de NOLA.

Un gros cadeau qui n’avait pas non plus l’air au courant qu’il allait être échangé. Sorti de son match, où il n’a joué que 2 minutes (!), il passe en interview où on lui pose des questions sur son match, ambiance bizarre. Puis un membre des Kings lui chuchote quelque chose à l’oreille – à la Lance Stephenson donc – et lui apprend donc… son trade ! La scène est lunaire et quelques secondes plus tard, on lui pose une question sur son ressenti à propos de ce All-Star Weekend… N’im-por-te-quoi. Tout sourire, il répond alors qu’il adore la ville de New Orleans et qu’il aime beaucoup être ici tout en jetant un coup d’œil furtif au membre des Kings. Classique Boogie.

Plus tard, on apprendra par Adrian Wojnarowski que les Kings l’ont tradé chez les Pelicans. La contrepartie a notamment bien fait jaser, et à raison. Buddy Hield, Tyreke Evans, Lanston Galloway et les tours de draft des Pels sur la draft 2017 contre DMC et Omri Casspi. T’aurais pas oublié les Bountys et les cacahuètes Vlade ? On rappelle que nous sommes dans la vraie vie, celle où tu ne peux pas forcer un trade comme sur 2k. On rappelle aussi que Dell Demps n’a pas suivi de formation accélérée en hypnose qui justifierait de faire accepter un tel deal.

L’explication côté Californien ? L’amour inconsidéré de Vivek Ranadive pour Buddy Hield qui aurait – mouillez-vous la nuque – “a Stephen Curry potential”. Vous n’oublierez pas de prendre rendez-vous chez l’ophtalmo après avoir lu cette phrase.

Le pire ? Parce qu’il y a toujours pire. Deux semaines auparavant, les Kings avaient pourtant affirmé que DMC n’était pas sur le marché. Encore pire ? Ils ont assuré à Boogie et son agent qu’ils n’allaient pas le trader et étaient déterminés à le prolonger sur le long terme. La NBA reste un business mais il y a des manières de faire. Surtout pour un joueur qui était prêt à rester à Sacramento sur le long terme, d’après le principal intéressé. Une vidéo sur votre chaîne YouTube préféré sortira quelques heures plus tard, sobrement intitulée : “DeMarcus Cousins transféré, faut-il garder les Kings en NBA ?”.

La question se justifiait à l’époque, puisqu’ils venaient donc d’envoyer leur meilleur joueur contre 2 twix gauches. Un intérieur qui n’avait que 26 ans et qui était déjà triplement étoilé malgré un caractère explosif. Il aura finalement fallu six ans pour que les Kings se reconstruisent et retrouvent les Playoffs après ce trade, sur les épaules de De’Aaron Fox… drafté en 2017. Toujours voir le positif, Vivek et Vlade étaient donc… des visionnaires ?

Pour New Orleans en tout cas, c’était alors l’assurance d’avoir la meilleure raquette de NBA, de loin. Malheureusement, l’expérience sera de courte durée puisque DMC se blessera lourdement au tendon d’Achille fin janvier 2018. Il était pourtant sur une saison calibre MVP mais ce trade n’aura finalement mené à rien, avec qui plus est le départ d’AD quelques mois plus tard. Un trade qui nous aura juste offert un moment all-time… comme seule la NBA est capable de nous offrir.

Source texte : Marc Stein, ESPN.