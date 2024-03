Record validé et club très select intégré : 54 double-doubles d’affilée pour dépasser Kevin Love et ses 53 de suite en 2011 et 25 triple-doubles sur une seule saison pour rejoindre Oscar Robertson, Wilt Chamberlain, Russell Westbrook et Nikola Jokic. Domantas Sabonis réalise une saison sensationnelle, pas mal pour un joueur qui n’est même pas All-Star.

La dernière fois que Domantas Sabonis ne réalisait pas un double-double sur un match NBA, c’était fin novembre. 54 double-doubles d’affilée depuis, une série jamais vue depuis la fusion ABA-NBA en 1976. Bien aidé par Keegan Murray et De’Aaron Fox (23 points chacun) hier soir, le Lituanien a réussi son 67e double-double de la saison en triomphant des Sixers.

Rebound, putback… 54 STRAIGHT double-doubles for Domantas Sabonis, the longest such streak since 1976-77! pic.twitter.com/Ps4gqnACDV

Les joueurs qui ont eu une meilleure série de double-doubles que Domantas ? Cinq. Jerry Lucas, Walt Bellamy, Elgin Baylor, Elvin Hayes (deux fois) et Wilt Chamberlain (sept fois). Mais ils l’ont tous fait avant la fusion ABA-NBA. Autant vous dire qu’on est sur du joueur que même votre grand-père n’a pas vu jouer. Dans l’ère moderne de la Ligue, personne n’a fait mieux que Domantas Sabonis.

Les Kings ont réalisé une vidéo hommage pour l’occasion et Kevin Love, dont il venait de dépasser la série de double-doubles, l’a félicité sur Twitter.

And counting…!!! Congrats to the new Double-Double 👑 https://t.co/GdrhDyvSTO

Pendant qu’on parle de records, devinez qui est rentré dans le club des 25 triple-doubles en une seule saison ? C’est Domas, pardi ! Parce que c’est bien beau d’envoyer un 11 points – 13 rebonds, mais c’est quand même plus marrant d’y ajouter 10 passes ! Alors que les Kings n’avaient plus battu les Sixers depuis plus de cinq ans, le match en trois dimensions de Domantas leur permet de rejoindre Dallas à la sixième place de leur conférence.

Domas porte tout Sacramento sur ses épaules ! Il n’a pas raté un match de la saison (71), a le plus de rebonds par match (13,7), de double-doubles (67) et le plus de triple-doubles (25) de toute la Ligue. 20 points et 8,3 assists de moyenne à 60,8% au tir pour ne rien gâcher. Si Domas reste sur un 20 points, 13 rebonds, 8 passes de moyenne ? Il rejoindra Wilt Chamberlain, seul dans le club des joueurs à avoir atteint ces chiffres sur une saison. Il va nous péter tous les records, le Domantas.

Allergique aux lignes de stats à un chiffre, Domantas Sabonis reprend l’héritage de son paternel et tente de porter à bout de bras ses Kings vers les Playoffs sans passer par la case Play-in. Le tout en se faisant une place dans les clubs les plus fermés de l’histoire de la NBA. Excusez du peu.

Source texte : NBC Sports