On l’aurait presque oublié, mais cette semaine l’Équipe de France est réunie à Brest dans le cadre de la préparation aux deux premiers matchs de qualifications pour l’EuroBasket 2025. Petite respiration internationale, avec quelques nouvelles têtes en bleu !

L’EuroBasket 2025 aura lieu à Limassol (Chypre), Tampere (Finlande), Budapest (Hongrie), Riga (Lettonie), Perm (Russie) et – normalement – dans trois villes ukrainiennes (Kiev, Lviv et Dnipro). Pour se préparer à ces voyages exotiques (rien à voir), l’Équipe de France débute donc sa campagne de qualif dans le Finistère, à Brest, et ça commence par la réception de la Croatie du GOAT Mario Hezonja vendredi soir à 20h30. Par la suite les Bleus décolleront pour affronter la Bosnie lundi soir à Tuzla, on le répète, on espère que vous serez Tuzla.

13 Bleus convoqués 👊

13 Bleus convoqués 👊

Vincent Collet a dévoilé la liste des joueurs appelés pour préparer les deux premières rencontres de qualification à l'@EuroBasket 2025 🫡

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) January 19, 2024



Zaccharie Risacher, Nadir Hifi, Jaylen Hoard et Matthew Strazel sont les quatre nouveaux de la bande, la raquette Poirier / Lessort / Yabusele fait froid dans le dos, Andrew Albicy is back pour gnaquer les meneurs adverses à la nuque, bref le squad de Vincent Collet a fière allure et devra quoiqu’il arrive faire le 2/2 pour s’enlever du stress inutile à cinq mois des Jeux Olympiques. Jeux Olympiques que certains joueurs sélectionnés sur cette fenêtre gardent dans un coin de la tête, mais laissons le côté individuel faire son œuvre et concentrons nous sur l’équipe et ces deux victoires à gratter. Bonne semaine messieurs, et pensez bien à votre tour de cou.

🏟️ Brest Arena 🏟️

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) February 19, 2024

📍 Brest 😎

📍 Brest 😎

Let's go 🇫🇷

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) February 19, 2024