Le calendrier 2021-22 des Atlanta Hawks : dates importantes, matchs immanquables, c’est par ici !

Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison 2021-22 est enfin tombé ! Une saison qui, on l’espère, comptera bien 82 matchs, pour la première fois depuis deux ans, et qui s’étalera donc logiquement du 19 octobre à la mi-avril. Sans plus attendre ? Focus sur le calendrier… des Atlanta Hawks !

Un stylo rouge dans une main, le calendrier de sa franchise préférée dans l’autre, et on prend des notes dans son Agenda TrashTalk

⭐️ L’AGENDA OFFICIEL TRASHTALK 2021-22 !! ⭐️ On débarque dans les écoles, les collèges et les lycées pour la rentrée scolaire 2021 ! 😍🙏 365 jours, 200 anecdotes, 50 quiz et 1 cahier de vacances,… et du bonus ! DISPONIBLE PARTOUT DÈS CE JEUDI ! ❤️ ➡️ https://t.co/iMZMjXlDYK pic.twitter.com/nQYVqaAg4Z — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 31, 2021

L’équipe est hypante, les rivalités entraînantes et certaines des affiches de ce calendrier bien kiffantes. Un petit duel face aux Mavs de Luka pour commencer la saison bien comme il faut le 21 octobre, un petit enchaînement Brooklyn, Utah, Phoenix, Golden State, Utah, Denver, Milwaukee en novembre… Welcome back Trae !Ça retrouve ensuite des Knicks revanchards pour le Christmas Day, ça joue deux fois Miami et les deux franchises de L.A pour fêter la nouvelle année, et ensuite la deuxième partie de saison est… (un petit peu) plus tranquille. En gros, cette année, les Faucons ça part à bloc, ça accélère au milieu, et ça finit à fond.

# Plus long road-trip : 6 matchs du 29 décembre au 9 janvier (Bulls, Cavaliers, Blazers, Kings, Lakers, Clippers).

# Plus longue session maison : 6 matchs du 24 janvier au 3 février (Bulls, Kings, Celtics, Lakers, Raptors, Suns).

# Matchs en antenne nationale : 19, ça a bien changé depuis deux ans.

# Nombre de back-to-backs : 14, on peut pas gagner à tous les coups

# Nombre de rencontres tôt en France : 5 (le 25 décembre à 18h face aux Knicks, le 9 janvier à 21h30 face aux Clippers, le 30 janvier à 19h contre les Lakers, le 13 février à 20h @Boston et le 20 mars à 23h vs les Pels)

# Quelques affiches à retenir : on vous a déjà parlé des retrouvailles avec Luka pour démarrer la saison le 21 octobre, eh bien les deux potos de la Draft 2018 se retrouveront aussi dans le Texas le 6 février. Tiens, pendant qu’on parle de potos, on a très hâte de voir à nouveau la confrontation John Collins vs Joel Embiid parce qu’il y a moyen que ça chauffe pas mal, et les deux big men auront l’occasion de se faire des câlins le 30 octobre et le 3 décembre en Géorgie et le 23 décembre à Philly. Deux jours plus tard, Atlanta se rendra d’ailleurs au Madison Square Garden pour retrouver les Knicks le soir de Noël, de quoi leur rappeler la série de Playoffs plutôt agréable de la saison dernière.