Le calendrier 2021-22 des Denver Nuggets : dates importantes, matchs immanquables, c’est par ici !

Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison 2021-22 est enfin tombé ! Une saison qui, on l’espère, comptera bien 82 matchs, pour la première fois depuis deux ans, et qui s’étalera donc logiquement du 19 octobre à la mi-avril. Sans plus attendre ? Focus sur le calendrier… des Denver Nuggets !

Un stylo rouge dans une main, le calendrier de sa franchise préférée dans l’autre, et on prend des notes dans son Agenda TrashTalk

⭐️ L’AGENDA OFFICIEL TRASHTALK 2021-22 !! ⭐️ On débarque dans les écoles, les collèges et les lycées pour la rentrée scolaire 2021 ! 😍🙏 365 jours, 200 anecdotes, 50 quiz et 1 cahier de vacances,… et du bonus ! DISPONIBLE PARTOUT DÈS CE JEUDI ! ❤️ ➡️ https://t.co/iMZMjXlDYK pic.twitter.com/nQYVqaAg4Z — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 31, 2021

C’est le retour du gros Serbe ! Et un retour musclé puisque les Nuggets de Nikola Jokic joueront les Phoenix Suns pour démarrer la saison le 20 octobre et finiront par… les Lakers le 10 avril, difficile de faire plus brillant. Par ailleurs, Denver s’offrira un joli enchaînement Clippers et double-Warriors pour les fêtes de fin d’année (entre le 26 et le 30 décembre) et la NBA nous a dévoilé pour les Pépites un calendrier assez équilibré, sans gros enchaînement si ce n’est un GROS road trip de sept matchs, l’un des plus longs de la saison dans la Ligue, au début du mois de décembre. Bref, la fin d’année 2021 risque d’être sympa pour le MVP et ses copains, alors attention à ne pas fêter chaque fin de soirée autour d’une bonne table

# Plus long road-trip : 7 matchs, du 29 novembre au 11 décembre (Heat, Magic, Knicks, Bulls, Pelicans et Spurs x2)

# Plus longue session maison : 6 matchs, du 13 au 23 janvier (Blazers, Lakers, Jazz, Clippers, Grizzlies et Pistons)

# Matchs en antenne nationale : 25, un pivot Serbe… dans le Nevada… 25 fois en antenne nationale, c’est sûrement un record !

# Nombre de back-to-backs : 12, soit l’équivalent du record de pompes de Nikola Jokic.

# Nombre de rencontres tôt en France : 4 (le 6 novembre face aux Rockets à 22h, le 4 décembre à 19h @New York, le 6 février contre Brooklyn à 21h30 et le 3 avril face aux Lakers à 21h30).

# Quelques affiches à retenir : les Nuggets-Suns, clairement. Pour rappel, la bande à Devin Booker avait salement sweepé les Nuggets, alors nul doute qu’ils auront à cœur de se venger, et ils auront trois occasions pour le faire, le 20 octobre, le 21 novembre et le 24 mars. Et puis on n’oubliera pas non plus les duels entre le Serbe, MVP en titre, et Joel Embiid, son dauphin dans la course à ce trophée. Rendez-vous donc le 30 octobre et le 3 décembre pour retrouver du gros talent dans la raquette, qui pourraient à nouveau être en concurrence cette année pour le Podoloff Trophy, alors que les 26 octobre, 5 et 16 janvier et 2 février, Niko croisera la route d’un certain Rudy Gobert, aka l’un de ses plats préférés.