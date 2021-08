Le calendrier 2021-22 des Boston Celtics : dates importantes, matchs immanquables, c’est par ici !

Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison 2021-22 est enfin tombé ! Une saison qui, on l’espère, comptera bien 82 matchs, pour la première fois depuis deux ans, et qui s’étalera donc logiquement du 19 octobre à la mi-avril. Sans plus attendre ? Focus sur le calendrier… des Boston Celtics !

Dès leurs débuts, les Celtics vont être très surveillés, notamment avec l’arrivée de Coach Udoka, qui doit relever la franchise du relatif fiasco de la saison dernière. Et ça va partir fort avec un opener le 20 octobre face aux Knicks. Mais, amis fans des Celtics, c’est bien en décembre qu’il va falloir s’accrocher parce que la tâche s’avère compliquée pour les Verts. Entre Philly, Utah, Portland, les deux franchises de L.A., Phoenix, Milwaukee, Golden State, les Knicks et à nouveau les Sixers, le programme s’annonce chargé avant de retrouver une nouvelle fois… les champions en titre le jour de Noël, puis les Clippers et Phoenix pour terminer l’année en beauté. C’est simple, le mois de décembre risque déjà d’être décisif pour les Celtics, un bon baptême du feu pour Udo. Bon, l’avantage c’est qu’avec cet enchaînement, on va les voir cinq fois de suite en antenne nationale. Et si par hasard Boston sort vivant de ce dernier mois de l’année, la deuxième partie du calendrier s’annonce (un peu) plus équilibrée.

# Plus long road-trip : 5 matchs, du 3 au 10 décembre (Jazz, Blazers, Lakers, Clippers et Suns).

# Plus longue session maison : 5 matchs, du 13 au 22 décembre (Bucks, Warriors, Knicks, Sixers et Cavs).

# Matchs en antenne nationale : 32, exactement comme sur le maillot de McHale, accroché tout en haut du TD Garden.

# Nombre de back-to-backs : 15, loin d’être le nombre de millions que gagnera Dennis Schröder l’an prochain.

# Nombre de rencontres tôt en France : 11, histoire de nous rappeler le meilleur meneur de l’histoire des Celtics.

# Quelques affiches à retenir : la date à écrire en rouge pour tout fan des Wolves Celtics, c’est évidemment le retrait du maillot de Kevin Garnett le 13 mars face à Dallas, espérons juste que Luka Doncic ne gâche pas la fête. Sinon, comme depuis de nombreuses années, la mythique franchise de Boston sera présente à l’occasion des plus grandes fêtes la la Ligue, comme le Christmas Day face à Milwaukee, le 25 décembre (on avait pas vraiment besoin de préciser la date), ou encore lors du Martin Luther King Day face aux Pels dans la nuit du 17 au 18 janvier, alors que Dennis Schroder pourrait étinceler d’un 11/4/4 à 28% pour son retour au Staples Center le 19 novembre, désolé on était obligé.

Garnett 13 mars, Christmas Day, MLK Day