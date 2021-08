Le calendrier 2021-22 des Philadelphia Sixers : dates importantes, matchs immanquables, c’est par ici !

Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison 2021-22 est enfin tombé ! Une saison qui, on l’espère, comptera bien 82 matchs, pour la première fois depuis deux ans, et qui s’étalera donc logiquement du 19 octobre à la mi-avril. Sans plus attendre ? Focus sur le calendrier… des Philadelphia Sixers !

On commence tranquille avec les Pels, le Thunder et deux fois les Pistons dans la première quinzaine avant d’enchainer Knicks, Bucks, Jazz et Nuggets en novembre, c’est déjà plus sérieux. Des fêtes assez cocooning également, et l’énorme dizaine de la saison des Sixers interviendra finalement assez tard, fin mars, avec un quintet magique constitué des Lakers, des Clippers, des Suns, des Bucks et du Heat et qui devrait laisser quelques trace si toutefois Philly n’a pas déjà eu la bonne idée à ce moment-là de valider une bonne place en Playoffs avant la toute fin de saison.

# Plus long road-trip : 6 matchs, du 13 au 24 novembre (Pacers, Jazz, Nuggets, Blazers, Kings et Warriors)

# Plus longue session maison : 4 matchs, trois fois (Pistons, Hawks, Blazers et Bulls du 28 octobre au 3 novembre, Lakers, Kings, Grizzlies et Wizards du 27 janvier au 2 février et Suns, Thunder, Cavs et Celtics du 8 au 15 février)

# Matchs en antenne nationale : 27, soit 27 occasions de voir Joel Embiid détruire des raquettes, 27 occasions de voir Ben Simmons détruire des planches ou 27 occasions de voir… Damian Lillard briser des cœurs.

# Nombre de back-to-backs : 13, marre d’analyser un chiffre alors disons que c’est entre 12 et 14.

# Nombre de rencontres tôt en France : 5 (le 17 janvier à 20h à Washington, le 6 février à 21h30 à Chicago, le 27 février à 19h à New York, le 13 mars à 23h à Orlando et le 2 avril à 18h30 contre les Hornets)

# Quelques affiches à retenir : pas de match à Noël cette année pour Philly, ça les apprendra à choker en Playoffs. Pour ce qui est des match-ups attendues ? Les gloutonneries habituelles de Joel Embiid face à Boston les 1er et 20 décembre, les 14 janvier et 15 février. On suivra également le retour des Hawks au Wells Fargo Center dès le 30 octobre, pas sûr que John Collins ne réimprime de tee-shirt de sitôt, alors que la venue des Wolves ou des Blazers en Pennsylvanie les 1er et 27 novembre seront peut-être aussi celles de… Ben Simmons sous son nouveau maillot, hum hum.