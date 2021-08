Le calendrier 2021-22 des New York Knicks : dates importantes, matchs immanquables, c’est par ici !

Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison 2021-22 est enfin tombé ! Une saison qui, on l’espère, comptera bien 82 matchs, pour la première fois depuis deux ans, et qui s’étalera donc logiquement du 19 octobre à la mi-avril. Sans plus attendre ? Focus sur le calendrier… des New York Knicks !

Un stylo rouge dans une main, le calendrier de sa franchise préférée dans l’autre, et on prend des notes dans son Agenda TrashTalk

⭐️ L’AGENDA OFFICIEL TRASHTALK 2021-22 !! ⭐️ On débarque dans les écoles, les collèges et les lycées pour la rentrée scolaire 2021 ! 😍🙏 365 jours, 200 anecdotes, 50 quiz et 1 cahier de vacances,… et du bonus ! DISPONIBLE PARTOUT DÈS CE JEUDI ! ❤️ ➡️ https://t.co/iMZMjXlDYK pic.twitter.com/nQYVqaAg4Z — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 31, 2021

Aux premiers abords, on ne remarque pas spécialement d’enchaînement de la mort dans le calendrier de nos amis new-yorkais, si ce n’est le combo Lakers / Suns / Hawks / Nets en novembre. Mais avec les récentes signatures de Kemba Walker et d’Evan Fournier puis ce nouveau statut d’équipe solide +++, les Knicks devront assurer les victoires contre des équipes mineures. Et ça tombe bien, la toute fin de saison offrira aux fans de NYC un programme léger avec les Hornets, les Bulls, les Pistons, les Cavs, le Magic, les Raptors et les Wizards sur la dernière ligne droite. Bien vu l’aveugle.

# Plus long road-trip : 7 matchs du 2 au 13 mars (Sixers, Suns, Clippers, Kings, Mavericks, Grizzlies, Nets).

# Plus longue session maison : 4 matchs, trois fois (Hornets, Wolves, Pelicans et Clippers du 17 au 23 janvier, Thunder, Nets, Heat et Sixers du 14 au 27 février et Blazers, Wizards, Jazz et Hawks du 16 au 22 mars)

# Matchs en antenne nationale : 29, et si vous faites -16 vous avez le nouveau numéro d’Evan Fournier

# Nombre de back-to-backs : 12, c’est moins bien que le 13 de Vavane, c’est vraiment pour que vous le reteniez hein

# Nombre de rencontres tôt en France : 12, parfait pour voir en prime time les merveilles de More Champagne

# Quelques affiches à retenir : le retour d’Evan à Orlando, obligé ! Ce sera l’une des dates clés de la saison et ça va venir très vite, puisque les Knicks affronteront Orlando dès leur deuxième et troisième matchs de la saison, avec le premier en Floride. Sinon, comment ne pas mentionner les classiques derbies face aux Nets et avec l’arrivée de Kemba et Evan pour affronter le terrible trio Harden-KD-Irving, ça risque de faire des étincelles. On surveillera aussi de très près les affrontements avec les Hawks qui nous rappellent de jolies joutes Playoffs (27 novembre et 15 janvier en Géorgie et le 25 décembre et le 22 mars au Madison), espérons juste que Julius Randle se réveillera à l’heure cette fois-ci.

Evan Fournier de retour à Orlando, les retrouvailles entre Hawks et Knicks, derby vs Brooklyn