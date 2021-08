Le calendrier 2021-22 des Portland Trail Blazers : dates importantes, matchs immanquables, c’est par ici !

Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison 2021-22 est enfin tombé ! Une saison qui, on l’espère, comptera bien 82 matchs, pour la première fois depuis deux ans, et qui s’étalera donc logiquement du 19 octobre à la mi-avril. Sans plus attendre ? Focus sur le calendrier… des Portland Trail Blazers !

Un stylo rouge dans une main, le calendrier de sa franchise préférée dans l’autre, et on prend des notes dans son Agenda TrashTalk

Un début de programme tambour battant face à des équipes de l’Ouest puis on souffle un peu – ou pas – à l’Est. Ce sera sale autour de Noël, ce sera sale début février et, ah la bonne nouvelle, on note un joli cadeau made in Silver entre la fin mars et début avril avec un enchainement Pacers / Spurs / Pistons / Rockets / Rockets / Thunder / Pels / Spurs / Spurs / Thunder et Pels avant de fêter la fin de la régulière face à Utah et Dallas.

# Plus long road-trip : 6, du 13 au 23 janvier (Nuggets, Wizards, Magic, Heat, Celtics et Raptors)

# Plus longue session maison : 5, deux fois (Thunder, Bucks, Magic, Lakers et Knicks du 4 au 12 février et Spurs, Rockets, Rockets, Thunder et Pels du 23 au 28 mars)

# Matchs en antenne nationale : 16, et on va bien se faire chier si Damian Lillard se barre

# Nombre de back-to-backs : 14, on peut difficilement faire plus

# Nombre de rencontres tôt en France : 3 (le 30 janvier à 21h30 à Chicago, le 12 février à 23h contre New York, le 20 mars à 20h30 @Pacers)

# Quelques affiches à retenir : difficile de retenir déjà des dates clés quand on ne sait pas vraiment de quoi sera faite la saison d’une franchise mais si en tout cas les choses devaient ne pas trop bouger… on note les habituels gros bails du style Lakers à domicile le 6 novembre et le 9 février, Warriors à la maison le 24 février ou encore le classique face aux Nuggets les 14 et 23 novembre, les 13 janvier et 27 février. Mais on est d’accord, tout est flou à Portland, alors on attend des nouvelles.