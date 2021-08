Le calendrier 2021-22 des Indiana Pacers : dates importantes, matchs immanquables, c’est par ici !

Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison 2021-22 est enfin tombé ! Une saison qui, on l’espère, comptera bien 82 matchs, pour la première fois depuis deux ans, et qui s’étalera donc logiquement du 19 octobre à la mi-avril. Sans plus attendre ? Focus sur le calendrier… des Indiana Pacers !

L’effectif des Pacers n’a pas trop bougé mais ce qui est sûr… c’est que ce calendrier va les secouer. Un début de saison assez tranquille, si ce n’est la petite visite du meilleur pote de T.J. Warren Jimmy Butler à la cambrousse dès le troisième match de la saison et puis ensuite, on enchaîne jusqu’à un mois de janvier qui risque d’être un enfer pour nos amis Pacers. Pourquoi ? Brooklyn, Utah, Boston x2, Phoenix x2, Clippers, Lakers, Warriors et Pels, et le tout avec un road trip de cinq matchs… voilà voila, bonheur. Si Domantas Sabonis and co. survivent à ce début d’année 2022 légèrement rythmé, même chanson qu’en début de saison, ça enchaîne jusqu’à une conclusion de saison régulière en feu d’artifice, starring Boston, Detroit (on respire), double confrontation vs Phila et Brooklyn. On espère pour eux que la qualif en Playoffs ne se jouera pas en toute fin de saison sinon ça risque d’être sportif, et ce serait bête d’arriver cramés en postseason ou, pire, renvoyé à la maison un peu trop vite.

# Plus long road-trip : 5 matchs, du 17 au 24 janvier (Clippers, Lakers, Warriors, Suns, Pelicans)

# Plus longue session maison : 6 matchs, du 1er au 13 décembre (Hawks, Heat, Wizards, Knicks, Mavericks, Warriors)

# Matchs en antenne nationale : 5, mais en même temps pas sûr que tous les fans des Pacers n’aient la télé

# Nombre de back-to-backs : 14, soit pile poil le numéro de Malcolm Brogdon x2, on n’a rien trouvé d’autre

# Nombre de rencontres tôt en France : 7 (le 28 novembre à 23h contre les Bucks, le 31 décembre à 21h contre les Bulls, le 17 janvier à 21h30 @Clippers, le 13 février à 21h contre les Wolves, le 27 février à 23h vs Boston, le 20 mars à 20h30 vs Blazers et le 3 avril à 23h contre les Pistons).

# Quelques affiches à retenir : comment commencer cette section sans parler du retour de… Rick Carlisle à Dallas. Et il faudra attendre fin janvier, le 29 précisément, pour assister aux retrouvailles entre la bande à Luka, à la maison, et le légendaire coach texan. Tant qu’on est en train de parler des ex des Rico, sachez que deux jours plus tard il affrontera son ancien padawan Jamahl Mosley, désormais head coach au Magic. Et puis bon, on a quand même hâte de revoir les trois confrontations entre les amoureux T.J. Warren et Jimmy Butler, et on a de la chance, on aura deux de ces duels en antenne nationale, le premier dès la rentrée, le 23 octobre, et l’autre le 21 décembre, en guise de cadeau de Noël avant l’heure.