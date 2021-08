Le calendrier 2021-22 des Memphis Grizzlies : dates importantes, matchs immanquables, c’est par ici !

Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison 2021-22 est enfin tombé ! Une saison qui, on l’espère, comptera bien 82 matchs, pour la première fois depuis deux ans, et qui s’étalera donc logiquement du 19 octobre à la mi-avril. Sans plus attendre ? Focus sur le calendrier… des Memphis Grizzlies !

Il faudra être à l’heure cette saison dans le Tennessee, car après un opening tranquille face aux Cavs, c’est l’enfer qui se profilera pendant deux petites semaines. Clippers, Lakers, Blazers, Warriors, Heat, Nuggets deux fois et Wizards, paye tes antipastis. L’occasion – une nouvelle fois – pour les Grizzlies d’étonner ? Il le faudra en tout cas pour éviter de jouer à chat toute la saison, d’autant plus que la dernière semaine de régulière offrira à la franchise de Memphis un autre genre de coupe-gorge avec les Nets, les Bucks, les Warriors, le Jazz, les Suns et les Celtics pour finir la saison.

# Plus long road-trip : 4 matchs, trois fois (Clippers, Lakers, Warriors et Blazers du 23 au 28 octobre, Bucks, Nuggets, Mavs et Spurs du 19 au 26 janvier et Thunder, Pacers, Hawks et Rockets du 13 au 20 mars)

# Plus longue session maison : 4 matchs, trois fois (Mavericks, Lakers, Rockets et Sixers du 8 au 13 décembre, Warriors, Bulls, Mavericks et Bulls du 11 au 17 janvier et Nets, Pacers, Bucks et Warriors du 23 au 28 mars)

# Matchs en antenne nationale : 11, merci Ja Morant

# Nombre de back-to-backs : 14, bien fait

# Nombre de rencontres tôt en France : 4 (le 8 janvier à 21h30 @Clippers, le 17 janvier à 21h30 vs Chicago, le 5 février à 23h à Orlando, le 20 mars à 20h30 à Houston)

# Quelques affiches à retenir : une revanche du dernier play-in à Golden State pour commencer la saison et terminer un terrible road-trip tout en se farcissant le meilleur ami Iguodala, le passage à la maison de l’icône locale Mike Conley, puis les matchs face à NOLA les 13 novembre, 15 février, 8 mars et 9 avril pour voir Ja Morant et Zion Williamson se disputer le trône de pépite n°1 de la Draft 19