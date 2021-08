Le calendrier 2021-22 des Chicago Bulls : dates importantes, matchs immanquables, c’est par ici !

Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison 2021-22 est enfin tombé ! Une saison qui, on l’espère, comptera bien 82 matchs, pour la première fois depuis deux ans, et qui s’étalera donc logiquement du 19 octobre à la mi-avril. Sans plus attendre ? Focus sur le calendrier… des Chicago Bulls !

La hype est folle à Chi-Town. Les arrivées de Lonzo Ball et DeMar DeRozan succèdent à celle de Nikola Vucevic et à la progression linéaire de Zach LaVine, et cette saison l’objectif du retour en Playoffs ne pourra être tu. Des Bulls qui pourront faire le plein d’entrée avec un carré abordable (Pistons, Pelicans, Pistons, Raptors) et vous pouvez donc copier coller ceci : les Bulls seront leaders à l’Est au matin du 26 octobre. On espère pour eux car le mois de novembre sera ter-rible, avant une fin d’année qui nous donnera déjà probablement quelques indices sur la matière des cornes des Taureaux 2022. La bonne nouvelle ? Chicago terminera sa saison avec cinq matchs sur six à la maison et une clôture dans le Minnesota, on a vu pire comme bourbier en temps de désir de victoires.

# Plus long road-trip : 5 matchs, trois fois (Warriors, Lakers, Clippers, Blazers et Nuggets du 12 au 19 novembre, Bucks, Magic, Hawks, Thunder et Spurs du 21 au 28 janvier et Bucks, Pels, Cavs, Knicks et Wizards du 22 au 29 mars)

# Plus longue session maison : 6 matchs, du 11 au 26 février (Wolves, Thunder, Spurs, Kings, Hawks, Grizzlies)

# Matchs en antenne nationale : 12, la hype revient, mais elle revient à son rythme

# Nombre de back-to-backs : 14, c’est plutôt plus que la moyenne

# Nombre de rencontres tôt en France : 5 (le 19 décembre à 21h30 vs Lakers, le 31 décembre à 21h @Pacers, le 17 janvier à 21h30 à Memphis, le 30 janvier à 21h30 vs Blazers, le 6 février à 21h30 vs Sixers)

# Quelques affiches à retenir : forcément, le premier match de la saison de ces nouveaux Bulls sera scruté, et ce sera le 20 octobre à Detroit. Petite loupe également huit jours plus tard avec le passage toujours attendu de Derrick Rose au pays de ses premières amours. Pour le reste on aura droit à un déplacement à Portland pour le MLK Day, alors que les 29 novembre, 9 février et 8 avril la famille Ball sera aux premières loges d’Instagram pour assister au choc des deux fistons.