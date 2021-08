Giannis Antetokounmpo se lance dans le baseball : ça nous rappelle quelque chose mais cette fois c’est dans l’actionnariat

Champion NBA avec les Bucks il y a un mois, Giannis Antetokounmpo profite de son été avec ses frères. Après un break bien mérité en Grèce, le double MVP est finalement rentré à Milwaukee où il en a profité pour annoncer son entrée dans le capital de la franchise des Brewers en MLB.

Huit ans après son arrivée en NBA, le Greek Freak n’est plus le même homme. Encore adolescent au moment de poser le pied à Milwaukee la première fois, il a franchi les étapes deux par deux, avec ses enjambées de géant. Rapidement devenu une superstar au sein de la Grande Ligue, MIP, DPOY et double MVP, puis MVP des Finales depuis cet été, il n’a pourtant pas encore atteint la moitié de sa carrière. En dehors du sportif, il apprend aussi les rouages du business et vient notamment de dévoiler ses troisième signature shoes en collaboration avec Nike. Cette année, Giannis Antetokounmpo a décidé de passer à la vitesse supérieure en devenant actionnaire de la franchise de baseball des Milwaukee Brewers. Pas d’inquiétude, The Alphabet n’est pas en train de nous annoncer sa retraite comme un certain Michael Jordan à l’époque. C’est juste une manière de s’impliquer davantage dans sa ville d’adoption et de lui rendre tout ce qu’elle lui a apporté comme il l’a expliqué lors de la conférence de presse organisée ce vendredi.

« Milwaukee a fait de moi la personne que je suis aujourd’hui. Je suis devenu une meilleure personne et c’est devenu ma maison. Je suis devenu père ici, je suis devenu un leader ici, je suis devenu champion ici et je veux continuer à m’impliquer dans cette communauté autant que possible. Je sais que Milwaukee a beaucoup investi sur moi et je veux investir beaucoup dans la ville de Milwaukee en retour. »

Welcome to the Crew, Giannis Antetokounmpo! This afternoon, Giannis and the Brewers announced that the 2-time MVP is joining our ownership team.

@Giannis_An34 | #ThisIsMyCrew pic.twitter.com/vatZKVeN3a — Milwaukee Brewers (@Brewers) August 20, 2021

Now i just have to work on my swing!! 😂😂 #NewBeginnings⚾️ @Brewers pic.twitter.com/pRIBv4Avf9 — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) August 21, 2021

Les rumeurs d’un départ du Grec à Miami semblent désormais bien loin et ce business move resserre un peu plus les liens entre Giannis et les Bucks. Déjà, sa prolongation pour cinq ans au supermax de 228 millions de dollars en décembre dernier aurait dû nous mettre un peu la puce à l’oreille. Désormais champion NBA avec la franchise qui l’a drafté et propriétaire de l’équipe de baseball locale, on se demande plutôt s’il ne peut pas devenir un nouveau symbole de loyauté dans la Grande Ligue en passant toute sa carrière à Milwaukee. Le Greek Freak semble en tout cas très bien conseillé et enchaîne les bonnes décisions depuis le début de sa carrière. Il ne deviendra peut-être pas le premier joueur à devenir MVP dans deux ligues de sport majeur différents mais le franchise player des Bucks est en train de cocher toutes les cases pour avoir rapidement sa statue installée devant la mairie de Milwaukee.

A 26 ans, Giannis Antetokounmpo devient donc actionnaire d’une franchise MLB. Une nouvelle étape dans la vie du Grec qui le mènera peut-être un jour à venir taper à la porte de Marc Lasry pour lui demander de lui faire une petite place parmi les propriétaires des Milwaukee Bucks.

Source texte : ESPN