Transfert NBA : Cory Joseph passe des Warriors aux Pacers

Ça c’est de l’info ! Cory Joseph est transféré par les Warriors chez les Pacers. Si vous aviez oublié que Cory Joseph était chez les Warriors, c’est tout à fait logique.

En somme, un petit trade pour le fun dont voici le résumé :

Direction Indiana : Cory Joseph

Direction Golden State : un second tour de Draft et du cash

Pacers sent a second-round pick to Warriors for Joseph and cash, sources said. https://t.co/RICFGI5j77

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 8, 2024

Blague à part, faire venir un meneur d’expérience qui arrive à Indiana pour suppléer Tyrese Haliburton au besoin et faire le taf quand on lui demandera, c’est un move qui n’est pas totalement fait au hasard. A 32 ans, il ne faut pas oublier que le Canadien est champion NBA en 2014 avec les Spurs et a donc cette expérience qui peut aider tout un groupe, même sans trop jouer. Avec Pascal Siakam, récemment arrivé et titré quant à lui en 2019 avec les Raptors, on fait le plein d’expérience à Indianapolis, et on chope des joueurs qui savent comment gagner un titre, c’est non négligeable.

Chez les Warriors, on se sépare d’un joueur qui n’a joué que 26 matchs sous le maillot de la franchise, soit environ la moitié sur cette saison. Son départ ne devrait malheureusement pas être une grosse perte pour GS, habitué à perdre avec et sans lui cette saison. Un second tour de Draft et du cash arrivent en échange du 72è meneur de l’équipe. Mais tout cela ne doit pas occulter le fait que Klay Thompson a 4 bagues (on se devait de le rappeler, étant donné qu’il le fait assez souvent, alors pourquoi pas nous ?).

UPDATE / CORY JOSEPH DEJA COUPÉ PAR LES PACERS, MERCI POUR TOUT COCO

Source texte : Adrian Wojnarowski