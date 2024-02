Transfert NBA : Doug McDermott (Spurs) transféré chez les Pacers

Buddy Hield parti chez les Sixers, Indiana s’est déjà trouvé un autre sniper pour envoyer des tirs de loin. Le vétéran Doug McDermott arrive (revient !) en provenance de San Antonio.

Encore un petit trade en scred’ dans cette soirée plutôt calme en NBA. Ce sont les Pacers et les Spurs qui font du business cette fois-ci selon Shams Charania de The Athletic. C’est pas le trade de l’année, loin de là.

San Antonio obtient : Marcus Morris et un second tour de Draft

Indiana obtient : Doug McDermott

The Pacers are trading Marcus Morris, a second-round pick and cash to the Spurs for Doug McDermott, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 8, 2024

Pour San Antonio, on fait encore le plein de pick avec un second tour en plus à ajouter à la besace. Quant à Marcus Morris, on imagine qu’il ne fera pas de vieux os au Texas A 34 ans, l’ailier n’a rien à faire dans une reconstruction et il est en fin de contrat en juin. On devrait le retrouver dans le marché des buy out prochainement (oh bah tiens, on nous fait signe qu’il a déjà été coupé)..

Pour Indiana, on récupère un joueur expérimenté, qui fit bien avec le projet en place et qui connaît bien la maison puisqu’il a joué chez les fermiers entre 2018 et 2021. Les Pacers ont perdu un sniper à 3-points à la deadline et McDermott va reprendre le rôle de Buddy Hield avec son 41% d’adresse en carrière derrière la ligne. Et si la mayo ne prend pas, le joueur de 32 ans est en fin de contrat donc le risque reste limité.

Source texte : The Athletic / Shams Charania