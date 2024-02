Transféré des Pacers aux Raptors dans le cadre du trade de Pascal Siakam il y a quelques semaines, Bruce Brown faisait partie des principaux candidats pour bouger à nouveau avant la trade deadline de ce jeudi soir. Finalement, BB reste à Toronto !

Bruce Brown était sur les tablettes de pas mal de franchises, notamment des contenders. Logique pour un role player très précieux qui a participé au parcours des Nuggets vers le titre de champion NBA lors des Playoffs 2023.

Mais visiblement, aucune offre n’a été suffisamment alléchante pour pousser Toronto à se séparer de l’ailier de 27 ans.

BREAKING: Bruce Brown Jr. stays in Toronto pic.twitter.com/c5AWve0p5r

— Legion Hoops (@LegionHoops) February 8, 2024

Bruce Brown est un Raptor, et restera un Raptor. Au moins jusqu’à la fin de la saison.

Son contrat est très avantageux pour la franchise de Toronto. Certes, Bruce Brown pèse plus de 20 millions de dollars par an mais sa deuxième et dernière année de contrat, la saison prochaine, est une team option. Qu’est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Toronto aura plusieurs options cet été :

libérer de la masse salariale en lâchant Brown

le conserver au moins une année de plus

le transférer pour recevoir une bonne contrepartie (un premier tour de draft ?)

En attendant l’intersaison, les Raptors compteront sur Bruce Brown pour encadrer les jeunes joueurs de l’effectif et apporter son expérience. Avec plus de 11 points, 5 rebonds, 3 passes et 1 interception de moyenne cette année, BB amènera aussi sa polyvalence, sa défense et sa capacité à fluidifier un collectif.