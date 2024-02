Transfert NBA : Dalano Banton (Celtics) envoyé aux Portland Trail Blazers

Les Boston Celtics ont récupéré Jaden Springer à la Trade Deadline et ont, immédiatement après, envoyé Dalano Banton aux Porland Trail Blazers pour voir si le banc de touche n’est pas plus agréable ailleurs.

On dit souvent que le meilleur est pour la fin… ce n’est pas le cas de cette Trade Deadline 2024. Les dernières news varient toutes entre le pas fou et le “c’est qui lui”. Choisissez dans quelle catégorie se trouve Dalano Banton pour vous. Adrian Wojnarowski a communiqué son transfert sur le réseau social de la croix noire.

Le détail du transfert est court :

Blazers reçoivent : Dalano Banton

Celtics reçoivent : Un second tour de Draft fortement protégé

The Boston Celtics are trading Dalano Banton to the Portland Trail Blazers for a heavily protected second-round pick, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 8, 2024

Lorsqu’une franchise prend la peine de protéger son second tour de Draft avant de l’envoyer, ça veut dire que le joueur récupéré n’est pas vraiment emballant. Dalano Banton a joué 24 matchs sous la tunique des Boston Celtics et a tourné à 2,3 points, 1,5 rebond et 0,8 passe de moyenne. Il est toutefois un joueur qui a été capable d’avoir, parfois par le passé, de l’impact lorsqu’il portait le maillot des Toronto Raptors et rejoindre une équipe moins compétitive pourrait lui permettre de se montrer davantage.

Avec l’arrivée de Jaden Springer, son profil n’intéressait plus le Front Office des Celtes qui pourrait peut-être se servir du marché des buy-out pour aller chercher un autre gestionnaire de ballon, qui semble manquer en l’état dans le Massachusetts.

Kyle Lowry ? Killian Hayes ? Qui sait ! En tout cas, aucun d’eux ne sera le coéquipier de Dalano Banton.