Fin d’une des plus grosses rumeurs des derniers jours : Dejounte Murray ne quittera pas les Hawks. Tout ça pour ça… Merci mais pas merci quoi.

Pas mal de papiers ont été écrits pour vous tenir au courant de plusieurs discussions à droite, de “volontés de” à gauche, tout ça pour qu’au final, il ne se passe rien. Dejounte Murray ne sera pas transféré ce soir et restera à Atlanta au moins jusqu’à la fin de la saison.

The Atlanta Hawks are keeping guard Dejounte Murray, sources tell ESPN. No trade for him.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 8, 2024

Lié principalement aux Lakers, aucune entente n’a été trouvé en Californie comme en Georgie. Tout le monde s’est regardé, personne n’a rien fait. Un peu comme quand quelqu’un lâche une grosse caisse en soirée.

La situation contractuelle du joueur, qui commencera un contrat de 114 millions sur 4 ans l’an prochain, a sûrement été l’un des points de couac dans les négociations. Et surtout, la volonté des Hawks de ne pas récupérer quelque chose d’inutile en contrepartie, eux qui sont à une étape importante de leur projet sportif (donner des garanties à Trae Young, notamment). Il faudra donc attendre cet été pour voir un potentiel mouvement.

Source : Adrian Wojnarowski, ESPN