On s’attendait à voir les Raptors tanker sévèrement sur la fin de saison mais les joueurs de Toronto ont plutôt l’air focus sur la course au Play-In. Et si la franchise canadienne n’était pas en vacances le 10 avril ?

OG Anunoby parti, Pascal Siakam parti, pareil pour Dennis Schröder, Masai Ujiri a finalement fait son grand ménage hivernal pour lancer un nouveau cycle chez les Raptors. Pour lancer une nouvelle dynamique, Scottie Barnes bien sûr mais aussi quelques jeunes comme Immanuel Quickley, R.J. Barrett ou encore Ochai Agbaji. Le précieux Bruce Brown a lui finalement été conservé pour la fin de saison et Kelly Olynyk ajoute un peu plus de canadian vibes à ce mix loin d’être dégueu sur le papier.

Malgré tout, on imaginait Toronto finir la saison en roue libre avec un max de défaites pour aller chercher un pick élevé à la Draft. Et pour le moment, c’est pas la direction prise par la franchise.. Depuis le All-Star Break, les Raptors viennent d’enchainer trois victoires consécutives. C’est tout simplement une première cette saison dans l’Ontario ! Pour célébrer ça, Darko Rajakovic a même confirmé qu’il allait inviter ses joueurs à diner.

Darko Rajakovic confirms the Raptors pizza party is happening! 😂 pic.twitter.com/85GkoxSAVR

— THE SHIFT (@theshift_sports) February 27, 2024

Plus sérieusement, les Raptors montrent un beau visage depuis quelques temps. Ils ont surtout réussi des résultats importants dans la course au Play-In en battant Brooklyn, Atlanta et surtout Indiana cette nuit. Scottie Barnes est dans la lignée de sa saison All-Star, le collectif autour est solide, alors pourquoi pas après tout ? Les prochains rendez-vous devraient permettre de se faire une idée du visage de Toronto sur cette fin de saison. Dallas puis Golden State sont attendus à la Scotiabank Arena. Suns et Nuggets sont aussi au programme de la quinzaine des Raptors. Des tests XXL pour voir si Toronto peut vraiment revenir sur la zone du Play-In. Il n’y a que 3 matchs d’écart avec Atlanta 10ème, qui vient d’ailleurs de perdre Trae Young pour plusieurs semaines.

Le pick 2024 des Raptors envoyé aux Spurs ?

Un élément qui est intéressant dans cette fin de saison à Toronto c’est le sort du pick de Draft 2024 des Raptors. Lors du trade de Jakob Poeltl entre San Antonio et Toronto, les Spurs avaient réussi à récupérer le premier tour 2024 des Dinos mais ceux-ci avaient quand même mis une protection dessus. En clair, si le pick finissait entre 1 et 6, il resterait à Toronto, sinon il irait à San Antonio. Au moment d’écrire ces lignes, Toronto détient le septième pire bilan de la Ligue, ce qui peut potentiellement offrir un second pick dans le Top 10 aux Spurs.

Deux options s’ouvrent alors pour les Raptors. La première, être absolument abominable pour se placer dans le Top 6 et mettre un vent aux Spurs. Sauf que pour cela, il faudrait être capable de rattraper les pires bilans et le roster de Toronto est trop fort pour faire pire que les Pistons, les Spurs, les Hornets, les Wizards, les Grizzlies ou encore les Blazers sur le mois et demi restant.

Perdu pour perdu, les Raptors peuvent aussi tenter de jouer le coup à fond et essayer de revenir aussi près que possible du Top 8 à l’Est. Certes, le pick sera perdu mais celui-ci sera déjà plus éloigné donc le cadeau sera moins gros pour les Spurs et Toronto aura une chance de jouer la postseason selon les résultats du Play-in Tournament. Avec le 12ème calendrier le plus abordable sur la fin de la régulière, cela reste en tout cas jouable.

Quelle fin de saison nous réserve donc les Raptors ?