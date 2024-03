Jalen Duren réalise une saison sophomore faite de hauts et de bas. Ce soir, contre la faible raquette des Raptors, le pivot des Pistons a sorti ses habits de lumière et a illuminé la rencontre de son talent avec 24 points, 23 rebonds, et une victoire 113 à 104 de son équipe.

Jalen Duren est un monstre athlétique. Âgé de tout juste 20 ans, il possède déjà des épaules de déménageur et une verticalité à en faire halluciner un champion du monde de Doodle Jump. Alors lorsque l’animal doit affronter une raquette constituée de Bruce Brown et Kelly Olynyk avec Jontay Porter en sortie de banc, il se frotte les paluches.

Les six premières minutes de la rencontre suffisent pour comprendre à quel point le jeune intérieur de MoTown a la capacité d’impacter le match. Son association avec Cade Cunningham fait des merveilles et il vole au-dessus des cheveux gras canadiens. Cinq dunks, deux rebonds offensifs et une défense aux abois, Jalen Duren pouvait s’offrir une première respiration.

La suite du match sera du même acabit, les alley-oops se multiplient et l’identité du maître de l’air de la rencontre se fait très clair, désolé Avatar. Les fesses des Raptors tournent au bleu pendant que leur raquette coule et découvre la voie de l’eau. Si c’est le dragon qui décide de son maître dans Avatar, les dinosaures n’ont eu vraiment pas eu le choix. Jalen Duren inscrit 24 points et capte 23 rebonds en seulement 29 minutes sur le parquet.

Jalen Duren is the 1st player with a 20p/20r game in under 30 minutes since Clint Capela in 2018. pic.twitter.com/myiiSgFZLa

— StatMuse (@statmuse) March 14, 2024

Ce match ne représente pas, statistiquement, le meilleur de la saison de Jalen Duren puisqu’il avait réussi un 27/22 contre les Blazers en février, mais il rentre quand même dans le Mount Rushmore de ses performances en carrière. Celui qui connait une saison sophomore moyenne, notamment sur l’aspect défensif, montre parfois des flashs de ce dont il est capable, de quoi donner un peu de baume au cœur à la fanbase des Pistons.

Cette victoire de Detroit n’est que la douzième cette saison et leur permet de “distancer” Washington au classement. Mauvaise opération dans la course au tanking, meilleure pour ce qui est de redorer, un petit peu, son blason.