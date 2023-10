Le meilleur pivot de la Conférence Est en ce début de saison… bon, ok, c’est peut-être Joel Embiid, mais sinon c’est assurément un gamin de 19 ans, qui a déjà la masse musculaire de toute ta famille réunie. Jalen Duren a réalisé une première semaine exceptionnelle et participe à ramener non pas la Coupe à la maison mais la hype à Detroit, sacrée performance.

17 points, 14 rebonds et 4 contres.

14 points 17 rebonds et 2 contres.

23 points, 15 rebonds et 2 contres.

24/30 au tir.

Ceci n’est pas un code Wi-Fi un petit peu particulier mais bien les lignes de stats de Jalen Duren lors de ses trois premières sorties de la saison. Le jeune pivot a marché sur la conférence Est lors de cette première semaine de saison régulière et a confirmé un dernier tiers de saison rookie prometteur l’an passé. Souvenez-vous en effet de ses 23 points et 15 rebonds contre Milwaukee ou encore de ses 30 points et 17 rebonds contre San Antonio.

Car, oui, malgré les impressions laissés par son physique musculeux, Jalen Duren n’est qu’un sophomore, né le 18 novembre 2003. En d’autres termes, il n’a que deux mois de plus que Victor Wembanyama.

Mais JD ne semble pas avoir de temps à perdre. Son duo avec Cade Cunningham brille en ce début de saison et expose les failles des adversaires. Contre Chicago, la différence visuelle entre l’équipe mobile et huilée de Detroit et le jeu de position apathique proposé par les Bulls sautait aux yeux. Mais presque littéralement, vous savez, comme le loup de Tex Avery.

Les Pistons ont commencé leur saison par une défaite d’un point contre Miami avant d’infliger des bonnes volées à Charlotte et Chicago. Des résultats dans le sillage des perfs de Jalen Duren puisqu’après avoir tenu la dragée haute à Bam Adebayo, le jeune pivot a décidé d’enfermer Mark Williams et Nikola Vucevic bien au fond de ses popoches et de ne jamais les laisser respirer. Duren a dominé près du cercle au point de tourner, pour le moment à 80% de réussite au tir cette saison.

Une entrée en matière si impressionnante que, selon le toujours très bien informé Giovanni Marriette, Jalen Duren sera élu joueur de la semaine de la Conférence Est ce soir.

Un média à la pointe de l’info et de la technologie comme vous pouvez le voir.

Alors qu’en début de saison on pouvait se poser la question de la rotation de Monty Williams au poste de pivot, la question est désormais bien vite répondue. Isaiah Stewart doit se débrouiller en tant qu’ailier-fort le moins rapide de la Ligue quand il ne court pas après LeBron (et ne le fait pas si mal) tandis que James Wiseman doit s’assurer de toujours garder le banc bien chaud lorsque Jalen Duren vient s’asseoir pour un temps-mort. Non, l’ancien numéro 2 de Draft n’a pas joué la moindre minute cette saison.

Jalen Duren pourra en tout cas lors des dix prochains matchs se frotter à la crème de la crème à son poste et essayer de confirmer qu’il en fait désormais déjà partie. Le pivot des Pistons croisera notamment la route de Chet Holmgren, Deandre Ayton (l’ancien pivot de son entraîneur Monty Williams), Evan Mobley, Joel Embiid ou encore la raquette de New Orleans et de Milwaukee.

Source texte : Basketball Reference

Source tout court : Giovanni Marriette

Eau de source : bon pour la santé

Source il : Anthony Davis