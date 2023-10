Au revoir Jamal Crawford, bonjour Klay Thompson. Le Splash Bro est entré cette nuit dans les Top 10 des joueurs ayant inscrit le plus de paniers à 3-points dans leurs carrières en NBA.

Dans la victoire des Warriors face aux Rockets cette nuit, Stephen Curry a humilié Dillon Brooks mais, surtout, Klay Thompson est rentré dans le Top 10 des shooteurs les plus prolifiques de l’histoire derrière la ligne à 3-points . Pour être honnête avec vous, à force de le voir en envoyer 14 par soir depuis des années, on pensait qu’il y était déjà.

La Clé en a envoyé cinq contre Houston pour dépasser Jamal Crawford et atteindre les 2 222 brindilles en carrière. Après Stephen Curry, James Harden, Damian Lillard et LeBron James, il est le cinquième joueur en activité à rejoindre cette élite, preuve d’un jeu toujours plus porté sur le spacing et l’adresse de loin.

Congrats to @KlayThompson of the @warriors for moving to 10th on the all-time 3-pointers made list! pic.twitter.com/IHwKXgqvJ4

Avec 41,6% d’adresse en carrière, Klay Thompson est le troisième membre de ce Top 10 avec le meilleur pourcentage derrière Stephen Curry (42,8%) et Kyle Korver (42,9%). De surcroît, le quadruple champion NBA est également l’un de ceux qui en tentent le plus par match avec 7,4 tentatives en moyenne.

Si LeBron James ne se laissera pas rattraper si facilement, Jason Terry par exemple devrait être doublé dans une petite vingtaine de matchs si le Splash Bro maintient son rythme de croisière. Et puis, si on peut se permettre une pointe de subjectivité, si la pureté de la forme de shoot était prise en compte dans ce classement, Klay serait déjà sur le podium.

Source texte : Basketball Reference