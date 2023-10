Dillon Brooks et les Warriors, ça ne matche définitivement pas. On aurait pu croire, si l’on était un grand optimiste, que les relations s’apaiseraient maintenant que DB ne fait plus partie des Grizzlies. Que nenni, et Stephen Curry l’a bien fait comprendre après la victoire de Golden State face à Houston.

On savait que Dillon Brooks n’était pas très copain avec Draymon Green. On savait également que les Grizzlies n’étaient pas très copains avec les Warriors. On savait enfin que la version de Dillon Brooks à Memphis n’était pas très copine avec qui que ce soit … Bref, on a eu la confirmation hier soir que la version de Dillon Brooks à Houston n’était pas beaucoup plus populaire.

Ce dimanche, les Warriors se sont imposés 106 à 95 face aux Rockets grâce notamment aux 14 points de Stephen Curry dans les cinq dernières minutes de la rencontre. Lorsqu’à la fin de cette dernière, il a été demandé au Chef d’où était venu ce surplus de motivation en fin de match, il n’a pas cité de nom, mais tout le monde savait très bien de qui il parlait.

“We know what he’s about.”

Steph and the Warriors didn’t get caught up in Dillon Brooks’ antics pic.twitter.com/f7Amf1AtuL

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) October 30, 2023

“Nous le connaissons, nous connaissons sa réputation. Je ne suis pas tombé dans le piège de lui parler, je voulais juste jouer au basket. Il a continué à parler pendant le match, nous savons qu’ils (Rockets) avaient faim et voulaient nous vaincre. Il y a beaucoup d’histoire entre nous, et lui particulièrement, mais au final, c’est du basket et les résultats parlent d’eux-mêmes”

Les résultats en question ? Beaucoup de victoires des Warriors, assez peu des Grizzlies et des Rockets, avec comme symbole la demi-finale de Conférence 2022 remportée 4 à 2 par les hommes de la baie. Et”This is not a rivalry, they always kick our ass” (Ce n’est pas une rivalité, ils nous bottent toujours les fesses ndlr) n’est pas une déclaration de Dillon Brooks, mais ça aurait bien pu l’être.

La rencontre d’hier a également été marquée par une action au cours de laquelle Stephen Curry a enrhumé Dillon Brooks par deux fois à l’aide d’un dribble dans le dos et d’une feinte de tir. On connaît l’amour du numéro 30 pour les célébrations, mais il ne s’est pas gêné pour en faire une particulièrement expressive après avoir rentré ce tir longue distance.

On peut donc le reconfirmer, la belle campagne de Dillon Brooks sous le maillot du Canada cet été l’a fait remonter dans l’estime de certains fans et analystes de la balle orange… mais vraiment pas dans celle du vestiaire de Golden State.

La prochaine étape de cette “rivalité” ? Le 20 novembre au Chase Center. Dillon Brooks, un conseil, met des genouillères.

Source texte : Warriors on NBCS