Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir (du lundi 30 octobre au dimanche 5 novembre 2023), pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

On enchaine ! Déjà la deuxième semaine de la saison régulière, on a déjà vu pas mal de choses de ce qu’on était venu voir, et cette semaine sur beIN, on rentre dans le vif du sujet. Deux confrontations entre les Spurs et les Suns, autrement dit entre Kevin Durant et le Kevin Durant with fifteen centimeters de plus, j’ai nommé Victor Wembanyama. Wemby qui aura également les honneurs du prime time dimanche soir, ça y est le mec a remplacé Bebel, alors que KD aussi aura son moment à lui samedi soir à 18h, à moins que Joel Embiid ne lui vole la vedette. Pour le reste ? Trois matchs des Mavs, deux des Pelicans et trois des Warriors, et au milieu de tout ça un délicieux Lakers – Clippers mercredi soir. Envoyez le programme !

Dans la nuit du lundi 30 octobre

New Orleans Pelicans – Golden State Warriors à 1h (beIN 1)

Memphis Grizzlies – Dallas Mavericks à 1h (beIN 4)

Los Angeles Lakers – Orlando Magic à 3h30 (beIN 4)

Dans la nuit du mardi 31 octobre

Phoenix Suns – San Antonio Spurs à 3h (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 1er novembre

New York Knicks – Cleveland Cavaliers à 0h30 (beIN 4)

Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers à 3h (beIN 1)

Golden State Warriors vs Sacramento Kings à 3h (beIN 5)

Dans la nuit du jeudi 2 novembre

New Orleans Pelicans – Detroit Pistons à 1h (beIN 4)

Phoenix Suns – San Antonio Spurs à 3h (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 3 novembre

Oklahoma City Thunder – Golden State Warriors à 1h (beIN 4)

Denver Nuggets – Dallas Mavericks à 3h (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 4 novembre

Philadelphia Sixers – Phoenix Suns à 18h (beIN 4)

Minnesota Timberwolves – Utah Jazz à 1h (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 5 novembre

San Antonio Spurs – Toronto Raptors à 21h (beIN 1)

Dallas Mavericks – Charlotte Hornets à 1h30 (beIN 5)