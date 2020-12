Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : le Christmas Day en intégralité en première semaine, c’est quel genre de cadeau ça ?

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Comme vous le savez sûrement déjà, la NBA et beIN Sports sont tombés d’accord sur un nouveau partenariat de quatre ans qui permettra aux fans français de garder leurs bonnes vieilles habitudes. NBA Extra du lundi au vendredi à 12h45 ? Check. SNL le samedi à 22h30 et le dimanche à 21h15 ? Check. Au moins deux matchs en direct par nuit avec du VO et de la VF ? Check. Alors on espère que vous avez fait le plein de sommeil depuis la fin des Finales début octobre parce que le mode vampire est officiellement activé à partir de cette nuit. On prévient, interdiction de rater plus d’un match pour cette première semaine de matchs. Christmas Day inclus !

Dans la nuit du mardi 22 décembre

Brooklyn Nets – Golden State Warriors à 1h (beIN 1)

Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 23 décembre

Boston Celtics – Milwaukee Bucks à 1h30 (beIN 1)

Toronto Raptors – New Orleans Pelicans à 1h30 (beIN 4)

Portland Trail Blazers – Utah Jazz à 4h (beIN 4)

Phoenix Suns – Dallas Mavericks à 4h30 (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 25 décembre – Christmas Day

Miami Heat – New Orleans Pelicans à 18h (beIN 1)

Milwaukee Bucks – Golden State Warriors à 20h30 (beIN 1)

Boston Celtics – Brooklyn Nets à 23h (beIN 1)

Los Angeles Lakers – Dallas Mavericks à 2h (beIN 1)

Denver Nuggets – Los Angeles Clippers à 4h30 (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 26 décembre

Memphis Grizzlies – Atlanta Hawks à 23h (beIN 1)

Washington Wizards – Orlando Magic à 1h (beIN 4)

Portland Trail Blazers – Houston Rockets à 4h (beIN 1)

Sacramento Kings – Phoenix Suns à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 27 décembre

Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks à 21h30 (beIN 1)

New Orleans Pelicans – San Antonio Spurs à 1h (beIN 1)

Indiana Pacers – Boston Celtics à 2h (beIN 4)

On imprime gentiment le programme beIN Sports, on se l’affiche dans l’entrée ou au bureau, et ainsi on ne perd aucune goutte de ce qui sera proposé cette semaine sur la chaîne ! Pendant ce temps-là, on va acheter un peu de café…