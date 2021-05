Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : réservez déjà votre week-end, on pourrait être gâtés

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Au coeur de ce premier tour des Playoffs, on a déjà fait le plein de sensations fortes avec le sweep des Bucks contre les derniers finalistes à l’Est ou le retournement de situation des Clippers. Pourtant, ce n’est peut-être rien à comparer avec ce qui nous attend cette semaine et plus particulièrement le week-end prochain. Au programme ? Pas de programme puisque cela dépendra évidemment des résultats de chaque série. Mais notre petit doigt nous dit que l’on pourrait quand même être gâtés avec au moins trois Game 7 bien embarqués à l’Ouest. Mavs – Clippers, Lakers – Suns et Blazers – Nuggets sont toutes à égalité après quatre manches ce lundi matin. Si on n’a pas au moins deux, voire trois Game 7, on aura donc le droit d’être déçus. On ne connait pour l’instant le programme que des deux prochains jours sur beIN Sports mais celui-ci sera mis à jour dès que l’on en saura plus sur ce que nous ont prévu les équipes de NBA Extra.

Dans la nuit du lundi 31 mai

Game 4 : Washington Wizards – Philadelphie Sixers à 1h (beIN 1)

Game 4 : Memphis Grizzlies – Utah Jazz à 3h30 (beIN 1)

Dans la nuit du mardi 1er juin

Game 5 : Phoenix Suns – Los Angeles Lakers à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 2 juin

Programme à déterminer en fonction des résultats.

Dans la nuit du jeudi 3 juin

Programme à déterminer en fonction des résultats.

Dans la nuit du vendredi 4 juin

Programme à déterminer en fonction des résultats.

Dans la nuit du samedi 5 juin

Programme à déterminer en fonction des résultats.

Dans la nuit du dimanche 6 juin

Programme à déterminer en fonction des résultats.

On imprime gentiment le programme beIN Sports, on se l’affiche dans l’entrée ou au bureau, et ainsi on ne perd aucune goutte de ce qui sera proposé cette semaine sur la chaîne ! Pendant ce temps-là, on va acheter un peu de café…