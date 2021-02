Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : gros menu pour le Jazz, ça commence ce soir face aux Sixers

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Les fans du Jazz sont en hélicobite depuis plusieurs semaines et les résultats de leur équipe fétiche sont en train d’être récompensés. Une première place à l’Ouest et dans la Ligue méritée, ça valait bien un Grand Chelem sur beIN Sports cette semaine. Trois matchs au programme face à des contenders ? Trois matchs diffusés en direct sur la chaîne de la NBA en France. Ça commencera dès ce soir avec le choc des premiers, contre les Sixers. Puis on se donnera ensuite rendez-vous dans les nuits de mercredi et de vendredi pour une double confrontations avec les Clippers qui va coûter cher au classement de la Conférence Ouest. Les deux matchs auront lieu au Staples Center, ce sera un vrai gros test pour les troupes du Lac Salé.

Dans la nuit du lundi 15 février

Washington Wizards – Houston Rockets à 1h (beIN 1)

Utah Jazz – Philadelphie Sixers à 3h (beIN 4)

Dans la nuit du mardi 16 février

Detroit Pistons – San Antonio Spurs à 1h (beIN 4)

Memphis Grizzlies – New Orleans Pelicans à 1h30 (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 17 février

Boston Celtics – Atlanta Hawks à 1h30 (beIN 4)

Philadelphie Sixers – Houston Rockets à 1h30 (beIN 1)

Los Angeles Clippers – Utah Jazz à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du jeudi 18 février

Los Angeles Lakers – Brooklyn Nets à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 19 février

Charlotte Hornets – Denver Nuggets à 1h (beIN 4)

Los Angeles Clippers – Utah Jazz à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 20 février

New York Knicks – San Antonio Spurs à 19h (beIN 3)

Houston Rockets – Indiana Pacers à 2h (beIN 4)

Los Angeles Lakers – Miami Heat à 2h30 (beIN 1)

Dans la nuit du dimanche 21 février

New Orleans Pelicans – Boston Celtics à 21h30 (beIN 3)

Los Angeles Clippers – Brooklyn Nets à 2h (beIN 1)

Milwaukee Bucks – Sacramento Kings à 3h (beIN 4)

On imprime gentiment le programme beIN Sports, on se l’affiche dans l’entrée ou au bureau, et ainsi on ne perd aucune goutte de ce qui sera proposé cette semaine sur la chaîne ! Pendant ce temps-là, on va acheter un peu de café…