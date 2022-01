Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : triple dose de Jazz et un gros Warriors – Nets pour animer notre week-end

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

La deuxième moitié de saison est désormais largement entamée et le spectacle est toujours au rendez-vous. Les automatismes sont présents avant que les trades de la deadline ne viennent remélanger les cartes dans quelques semaines et cela donne de grosses affiches comme Suns – Jazz dès ce soir à 3h du matin. Une affiche qui sent déjà bon les Playoffs à l’Ouest et surtout l’occasion de voir la meilleure équipe de la Ligue en action. Pour les fanatiques de Rudy Gobert, vous aurez deux autres chances d’observer Gobzilla en action, face aux Grizzlies vendredi, puis dans le Minnesota ce dimanche. Enfin, les Nets auront deux rencontres compliquées face aux Lakers puis aux Warriors. Gare à la dégringolade en cas de défaites alors que le sixième de la Conférence Est ne pointe qu’à 2 petits matchs derrière.

Dans la nuit du lundi 24 janvier

Cleveland Cavaliers – New York Knicks à 1h (beIN 4)

Phoenix Suns – Utah Jazz à 3h (beIN 1)

Dans la nuit du mardi 25 janvier

Washington Wizards – Los Angeles Clippers à 1h (beIN 4)

Brooklyn Nets – Los Angeles Lakers à 1h30 (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 26 janvier

Miami Heat – New York Knicks à 1h30 (beIN 4)

Utah Jazz – Phoenix Suns à 4h (beIN 1)

Portland Trail Blazers – Dallas Mavericks à 4h (beIN 4)

Dans la nuit du jeudi 27 janvier

Philadelphie Sixers – Los Angeles Lakers à 1h30 (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 28 janvier

Charlotte Hornets – Los Angeles Lakers à 1h (beIN 1)

Memphis Grizzlies – Utah Jazz à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du samedi 29 janvier

Philadelphie Sixers – Sacramento Kings à 1h30 (beIN 4)

Golden State Warriors – Brooklyn Nets à 2h30 (beIN 1)

Dans la nuit du dimanche 30 janvier

Los Angeles Lakers – Atlanta Hawks à 19h (beIN 3)

Chicago Bulls – Portland Trail Blazers à 21h30 (beIN 3)

Minnesota Timberwolves – Utah Jazz à 2h (beIN 4)