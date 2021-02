NBA Top 10 : Kyle Kuzma est monté en très haute altitude à Denver et on ne parle pas de montagnes

Comme chaque jour, retrouvez le Top 10 de la NBA cuisiné à la sauce TrashTalk à l’heure du petit-déjeuner. Le menu du jour est très copieux mais aussi très diversifié. LaMelo Ball pour du classique, Cody Zeller pour du moins habituel, c’est parti pour le récap !

#10 : LaMelo Ball pique la balle à un Rudy Gay qui baye aux corneilles et puis joue à la patate chaude avec Malik Monk pour enrhumer Patty Mills avant de finir avec la planche.

#9 : Après avoir fait travailler les chevilles de Derrick Jones Jr. Jalen Brunson va finir en reverse lay-up avec les trois-quarts du corps en train de faire un salto latéral. La souplesse c’est la vie.

#8 : Terry Rozier voulait emmener danser sa nana mais il n’a trouvé que Drew Eubanks alors il fait avec. Pour le rythme des hanches, on repassera.

#7 : Anthony Edwards a connu la génération Jurassic Park, sauf que lui il postérise les dinos au lieu de se faire bouffer.

#6 : Kristaps Porzingis met vingt-cinq centimètres à Derrick Jones Jr. mais cela n’empêche pas ce dernier d’aller se poser sur ses épaules dès qu’il a une envie de poster.

#5 : Moise a traversé la mer Rouge et LeBron James a lui traversé la défense des Nuggets. On n’a pas dit qui avait eu la tâche la plus facile.

#4 : Une fois par an, quand les planètes s’alignent, Cody Zeller décide de foncer à partir de la ligne à trois points et de postériser le tout. C’était visiblement cette nuit.

#3 : Chimezie Metu (qui ?) avait visiblement envie de s’acheter un nom alors il a postérisé le plus grand sur le terrain. Pas de chance c’est tombé sur Jonas Valanciunas.

#2 : Nickeil Alexander-Walker n’a pas toujours du temps de jeu alors il faut le rentabiliser, et peu importe s’il faut écraser Isaiah Stewart au passage.

#1 : Bonjour, je saute haut dans le Colorado, je suis Michael Porter Jr. Bonjour, je suis Kyle Kuzma et je saute carrément plus haut.

Voilà c’est tout pour votre Top 10 du jour mais on se retrouve dès demain pour un nouveau best-of des meilleures actions de la nuit. D’ici là, on vous laisse regarder les vraies images et vous faire votre idée. On a plutôt bien résumé tout non ?