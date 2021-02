Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et les Wolves qui savent de nouveau gagner un match

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Lillard et Doncic qui jouent à qui plante le plus, les Wolves qui renouent avec le succès, le triple-double de… Mason Plumlee mais aussi la blessure d’Anthony Davis.

– Les rencontres de la nuit

Wizards – Celtics : 104-91

Raptors – Wolves : 112-116

Hornets – Spurs : 110-122

Pistons – Pelicans : 123-112

Mavs – Blazers : 118-121

Thunder – Bucks : 114-109

Suns – Magic : 109-90

Nuggets – Lakers : 122-105

Kings – Grizzlies : 110-124

Clippers – Cavs : 128-111

– Ce qu’il fallait retenir

– Quelques souvenirs de la nuit :

Anthony Davis has swelling in his right Achilles and will get an MRI on Monday, per @wojespn pic.twitter.com/kpsvDV6Sza — Bleacher Report (@BleacherReport) February 15, 2021

DAME AND MELO CLOSE OUT THE MAVS 💰 pic.twitter.com/Nblqu8gMZq — Bleacher Report (@BleacherReport) February 15, 2021

Luka is unreal 🤭 He has 31 PTS and counting (via @FOXSportsSW)pic.twitter.com/pB04CSyE4t — Bleacher Report (@BleacherReport) February 15, 2021

– Le Top Pick en TTFL : Luka Doncic

– Les rencontres de la nuit prochaine

01h : Pacers-Bulls

01h : Wizards-Rockets

01h30 : Knicks-Hawks

03h : Jazz- Sixers

04h : Warriors-Cavs

04h : Clippers-Heat

04h : Kings-Nets

Voilà c’est tout pour aujourd’hui mais c’est loin d’être fini. On se retrouve demain matin pour un nouveau récap et en attendant on continue de vous informer sur les grosses news de la planète NBA. D’ici là, on croise les doigts pour AD et on va dormir un peu.