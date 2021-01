Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et LeBron James qui brise les espoirs des Bulls

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Un Stephen Curry qui cuisine les Clippers, Tacko Fall qui scotche Westbrook, les frères Ball qui font des photos de famille après l’heure et LeBron obligé de s’employer face aux Bulls.

– les rencontres de la nuit

Pistons – Suns : 110-105

Celtics – Wizards : 116-107

Knicks – Thunder : 89-101

Pelicans – Hornets : 110-118

Rockets – Magic : 132 – 90

Grizzlies – Nets : 115-110

Bucks – Jazz : 118-131

Warriors – Clippers : 115-105

Lakers – Bulls : 117-115

Kings – Raptors : 123-144

– Ce qu’il fallait retenir

– les moments forts de la nuit

Montrezl Harrell à Daniel Gafford : "I TOLD YOU, I TOLD YOU MAN, I TOLD YOU !" pic.twitter.com/4eOkL6h9Rw — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 9, 2021

LeBron : Sheesh. Zach LaVine : HOLD MY BEER pic.twitter.com/VZfYRmCIog — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 9, 2021

Steven Adams il a soulevé Biyombo comme si c'était son neveu 😭😭😭😭 pic.twitter.com/1NrKlnqIgm — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 9, 2021

Ça commence à tomber dans tous les sens là… https://t.co/gmzdTOoFS9 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 9, 2021

– Le top pick en TTFL : Caris LeVert

– Le Top Ten de la nuit : clique ICI (ou patiente)

– Le classement

– Le Programme de ce soir :

21h : Sixers – Nuggets

01h : Hornets – Hawks

01h : Pacers – Suns

01h : Wizards – Heat

02h : Bucks – Cavaliers

02h : Wolves – Spurs

02h30 : Mavericks – Magic

4h : Kings – Blazers

Et une nuit NBA de plus au compteur, en espérant que la COVID nous laisse en savourer beaucoup d’autres. Du fun, des rebondissements, du jeu musclé et de la distanciation sociale, tel est notre quotidien désormais. Espérons que l’un de ces éléments va vite s’ôter de la liste.