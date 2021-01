NBA Top 10 : Stephen Curry met la misère aux Clippers, entre pas de danse et gros missile du parking

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, avec aujourd’hui au menu un Stephen Curry qui fait la totale aux Clippers, un Giannis Antetokounmpo qui plante du logo et un Bogdan Bogdanovic qui dunke dans le trafic. Non, y’a pas de blague pour les deux derniers.

#10 : Russell Westbrook a rencontré Tacko Fall. Et quand Russell Westbrook rencontre Tacko Fall, le deuxième montre qui est le patron.

#9 : John Wall est officiellement de retour, et il est toujours plus rapide que 90% des joueurs NBA.

#8 : Marvin Bagley III connaît un début de saison hardcore. Alors Chris Boucher en remet une couche.

#7 : Tyrese Haliburton et De’Aaron Fox sur le même parquet, c’est le kiff assuré.

#6 : Austin Rivers fait rêver le Garden à base d’eurostep et de lay-up renversé. Juste dommage qu’il n’y ait personne dans les tribunes.

#5 : en numéro 5, une petite envolée de Zion Williamson pour finir en force. Du classique quoi.

#4 : si Zion est un habitué du Top 10, ce n’est pas vraiment le cas pour Bodgan Bogdanovic. Pourtant, lui aussi est capable de lâcher un tomar en pénétration.

#3 : Giannis Antetokounmpo qui met un 3-points depuis le logo, forcément ça fait podium.

#2 : Miles Bridges est monté au-dessus de Steven Adams pour lâcher un putback bien sale. Comme on dit « violent » en maori ?

#1 : Stephen Curry était en feu face aux Clippers cette nuit, et il a conclu en beauté en faisant la chanson à Paul George. Magique !

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite, et encore bonne année.