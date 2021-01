Kemba Walker de retour à l’entraînement avec les Celtics : le back-up de Payton Pritchard est sur la voie du retour

Connaissant des hauts et de bas depuis la reprise mais actuellement sur une bonne série, les Celtics devraient pouvoir bénéficier prochainement du retour sur les parquets de Kemba Walker. Enfin laissé tranquille par ses douleurs au genou, le meneur de 30 ans va dans un premier temps reprendre le rythme à l’entraînement.

Tandis que les Celtics doivent actuellement faire face à une pénurie d’intérieurs à la suite de la mise à l’isolement de trois joueurs dont Tristan Thompson, l’équipe peut au moins se raccrocher à un point positif concernant l’un de ses éléments majeurs. Pour cause, Kemba Walker, absent depuis l’entame de la saison 2020-21, approche petit à petit d’un retour sur les parquets. S’il n’y est pas encore, l’annonce de la nuit dernière est déjà une très bonne chose. En effet, comme l’a révélé ESPN, Walker vient d’être autorisé à participer aux entraînements des Celtics. Brad Stevens a lui précisé que son joueur évoluait sans douleur au genou depuis plus d’un mois. Une excellente nouvelle lorsqu’on sait que ce genou gauche douloureux a plombé l’année 2020 de Walker. Gêné dès janvier 2020 et de plus en plus à la suite de sa participation au All-Star Game de Chicago en février, le meneur n’a même pas spécialement pu utiliser la longue période d’arrêt liée au COVID-19 pour faire disparaître ses maux. La fin de saison dans la bulle d’Orlando sera elle aussi dictée par ce genou récalcitrant, plus docile certains jours que d’autres mais obligeant Walker à moins jouer que prévu et limitant logiquement son apport lors des Playoffs, où il a connu des bons et des mauvais moments. C’est pourquoi en octobre, l’ex de Michael Jordan a décidé en commun accord avec les Celtics de débuter un programme de renforcement d’une durée de 12 semaines et de recevoir une injection au genou pour tenter de remédier à la situation. Une décision d’ailleurs saluée par son coach, Brad Stevens.

« Il faut donner du crédit à Kemba pour avoir dit : ‘Je dois renforcer ce genou, et je dois m’assurer qu’il soit prêt pour une saison et ensuite, si nous avons de la chance, pour une campagne de Playoffs » a déclaré Stevens par rapport à Kemba, pas réputé pour se ménager malgré les blessures.

Si cette nouvelle est très positive pour les Celtics, voyant leur meneur petit à petit s’approcher d’un retour attendu sur les parquets, rien ne sera précipité, d’autant plus que les Verts semblent avoir trouvé leur rythme avec quatre victoires de suite et une place sur le podium de la Conférence Est (bilan de sept victoires et trois défaites, six victoires lors des sept dernières rencontres). Sans Walker, il a bien sûr fallu trouver des solutions à la mène et clairement, y’a eu des moments où son absence se voyait de façon assez flagrante. Mais heureusement, le futur GOAT Payton Pritchard était là pour sauver la mythique franchise de Boston. Rapidement devenu le petit chouchou des fans des Celtics, le meneur drafté en 26e position s’est illustré dès son arrivée en NBA et a notamment donné la victoire à son équipe en véritable renard des raquettes face au Heat récemment. Attention Kemba, Double P va te jarter du cinq en deux-deux si ça continue. Blague à part, les Celtics auront évidemment besoin de Walker pour aller le plus loin possible en Playoffs. Scoreur réputé, briseur de chevilles, facilitateur de jeu pour ses coéquipiers et véritable bouffée d’air frais pour Jayson Tatum et Jaylen Brown, moins seuls au scoring en sa présence, Walker est une pièce majeure du rouage de Boston. Pour l’instant, aucune date de retour n’est encore fixée, les Celtics souhaitant laisser le temps nécessaire à leur joueur pour revenir en pleine forme et sans risque.

L’annonce du retour à l’entraînement de Kemba Walker est une excellente nouvelle pour les Celtics et même la NBA en général. Pouvoir profiter des nombreux talents que la Ligue peut nous offrir reste un réel plaisir. Savoir que le trentenaire va bientôt pouvoir refouler les parquets doit par contre nettement moins réjouir les concurrents de Boston.

Source texte : ESPN.com