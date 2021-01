Point COVID du jour : Sixers, Mavericks et Celtics dans la sauce, pour rappel on a repris seulement depuis trois semaines

Réaliser une saison NBA en pleine pandémie, en dehors d’une bulle, c’est le défi que s’est lancée la Grande Ligue en 2021. Un défi comportant évidemment beaucoup de challenges, avec un COVID qui peut plomber une équipe à tout moment et donc redistribuer les cartes au sein de la Ligue. Trois semaines après la reprise, les Sixers, les Mavericks et les Celtics doivent faire face à un certain nombre d’absents.

On commence par les Sixers, car c’est à Philadelphie que la situation est la plus incertaine et la plus préoccupante. Après avoir pris connaissance du test positif de Seth Curry en plein match face à Brooklyn, l’équipe de Philly est restée à l’isolement à New York. On attendait d’avoir des nouvelles supplémentaires et elles sont tombées cette nuit par l’intermédiaire de Shams Charania de The Athletic. Sans surprise, un grand nombre de joueurs des Sixers se retrouvent dans le protocole sanitaire de la Ligue. Combien exactement ? Sept, à savoir Joel Embiid, Tobias Harris, Danny Green, Shake Milton, Matisse Thybulle, Vincent Poirier et Paul Reed, tous considérés comme incertains pour le match contre Denver samedi. Un match qui pourrait donc bien être reporté sachant qu’une équipe doit posséder au moins huit joueurs sur la feuille de match. Comme l’indique Adrian Wojnarowski d’ESPN, il n’y a que six joueurs disponibles actuellement : Ben Simmons, Dwight Howard, Tony Bradley, Tyrese Maxey, Isaiah Joe et Dakota Mathias. Du coup, si la Ligue n’autorise pas au moins deux joueurs du premier groupe à participer à la rencontre face à Denver (ce samedi à 21h heure française, 15h à Philly), on va assister au report du deuxième match de la campagne 2020-21 après celui entre Houston et Oklahoma City en tout début de saison. Il faudra surveiller cette situation de près, en tout cas ça s’annonce tendu car même si les Sixers ont eu l’autorisation de quitter New York en bus pour rejoindre Philly, on vient d’apprendre qu’un membre du staff a également été testé positif. Et qui dit test positif en plus dit contact tracing supplémentaire. À voir donc.

76ers’ players currently listed questionable for Saturday vs. Denver due to health and safety protocols: Joel Embiid, Tobias Harris, Danny Green, Shake Milton, Matisse Thybulle, Vincent Poirier, Paul Reed — Shams Charania (@ShamsCharania) January 9, 2021

Malheureusement, les Sixers ne sont pas la seule équipe touchée par le COVID et les protocoles qui vont avec. Cette nuit, on a appris également via Shams que les Mavericks devaient faire face à une situation similaire, bien que moins généralisée. Un joueur a en effet été testé positif avant le retour des Mavs à Dallas suite à leur match à Denver, avec deux autres joueurs concernés pour contact tracing. On ne sait pas qui a été testé positif mais les trois joueurs dont on parle sont Josh Richardson, Dorian Finney-Smith et Jalen Brunson, qui seront donc absents pour une semaine. On se demande qui va défendre à Dallas ces prochains jours mais ça c’est un autre débat. Ensuite, troisième équipe concernée, les Celtics. La news est sortie hier via le Boston Globe, trois joueurs de Boston se retrouvent dans le protocole sanitaire de la Ligue, avec un test positif et deux joueurs considérés cas contacts. La même situation qu’à Dallas en quelque sorte, même si on parle ici uniquement d’intérieurs : Robert Williams III (testé positif), Grant Williams et Tristan Thompson. Enfin, sachez aussi que l’intérieur des Grizzlies Jonas Valanciunas a quitté la rencontre face aux Nets après avoir joué 14 minutes, protocole sanitaire oblige. Cependant, il n’est pas positif au COVID.

Alors qu’aucun test positif n’avait été signalé fin décembre, le coronavirus gagne du terrain en ce début d’année 2021 pour perturber plusieurs franchises et potentiellement le calendrier NBA. Elle va être longue cette saison, très longue…

Source texte : The Athletic / ESPN / Boston Globe

Mavericks’ players quarantined due to health and safety protocols: Josh Richardson, Dorian Finney-Smith, Jalen Brunson. https://t.co/jNv76uclth — Shams Charania (@ShamsCharania) January 9, 2021

According to a league source, Robert Williams was the lone Celtics player to test positive for COVID-19 and has been asymptomatic. Tristan Thompson and Grant Williams are out for contact tracing. — Adam Himmelsbach (@AdamHimmelsbach) January 8, 2021