Aucun joueur NBA testé positif au Covid-19 depuis Noël : parfait, on a bien gardé son masque pour manger la dinde en famille

Le deuxième bilan sanitaire réalisé par la NBA à la suite des célébrations de Noël est plutôt positif. Aucun joueur n’a été testé… positif ces derniers jours, un élément qui nous donne espoir pour la suite et nous laisse espérer que la saison 2020-21 puisse aller à son terme.

Cette saison NBA 2020-21 est inédite du fait de son format, son calendrier et son déroulement, mais aussi et surtout du fait des tests de dépistage au Covid-19 effectués quasiment en continu par les joueurs et personnel les côtoyant au quotidien. Si, pour l’instant, uniquement la moitié du calendrier de 72 matchs prévus a été révélé, le commissaire de la Ligue Adam Silver et ses équipes veulent aller au bout de cet exercice inhabituel mais nécessaire. Les nombreuses mesures de précaution adoptées depuis la reprise semblent d’ailleurs porter leurs fruits puisque le nouveau bilan de possibles cas sur une période donnée s’avère très positif. Pour cause, comme l’a révélé Shams Charania mercredi soir, aucun des tests effectués sur 495 joueurs NBA depuis le 24 décembre ne s’est révélé positif. Une information qui fait du bien et rassure au sein d’un pays venant tout de même de connaître 3 900 décès du virus ce mercredi, triste nouveau record en la matière. Le pays a tout de même cumulé près de 20 millions de cas recensés et 340 000 morts depuis le début de la pandémie. La NBA semble bien dérisoire mise en perspective aux côtés de problèmes de la sorte.

Zero NBA players have tested positive for coronavirus out of 495 tested since Dec. 24. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 30, 2020

Pour autant, voir la NBA reprendre ses droits depuis fin décembre et se poursuivre sans encombre jusqu’ici peut donner du baume au cœur aux gens dans une période où l’on en a bien besoin. Savoir que les joueurs, figures très connues dans le monde entier, font attention permet également de donner le bon exemple à chacun. S’il faudrait encore attendre quelques jours avant de tirer des conclusions définitives concernant les possibles retombées des fêtes de fin d’année, il semblerait que les joueurs aient pris leurs précautions. Manger la dinde fourrée aux marrons en comité réduit tout en portant le masque et se lavant très régulièrement les mains semble avoir été la méthode adoptée par une grande partie d’entre eux. Les spécialistes du sujet et scientifiques ont dû apprécier ! Même si les tests effectués avant le démarrage du training camp de chaque équipe début décembre (48 joueurs positifs) puis à une dizaine jours de la reprise (8 nouveaux cas) ont pu effrayer, la situation s’est d’ailleurs heureusement calmée depuis. On se dirait presque qu’il nous manque des petits foufous du type J.R. Smith, Nick Young ou encore Dion Waiters pour faire des bêtises que les autres n’oseraient pas. Le protocole semble avoir été suivi par tous, sauf par… James Harden, choisissant de ne pas déroger à son habituelle sortie strip club malgré les consignes sanitaires très strictes. Mis à l’amende, le barbu a malgré tout pu reprendre rapidement puisque négatif au sein d’un roster des Rockets justement très touché par le virus juste avant Noël. Pour autant, le pire a été évité grâce à la bonne gestion des cas positifs de l’équipe, rapidement mis à l’isolement, et au report du premier match de la saison face au Thunder. Espérons qu’il soit le dernier !

Trêve de plaisanteries, malgré les inquiétudes (justifiées) dues aux nombreuses contaminations au Covid-19 relevées avant la reprise et de la situation très tendue aux États-Unis, la NBA poursuit pour le moment sa route sans embûche. Espérons que les joueurs continuent sur ce chemin, avec sérieux et une grande précaution, pour permettre à cette saison d’aller à son terme en juillet 2021.

Source texte : The Athletic