La NBA passe de 48 à 8 joueurs positifs sur la dernière semaine : bonne nouvelle, le COVID ne sera peut-être pas MIP en 2021

Avec la saison NBA qui approche à grands pas, l’excitation est là mais l’incertitude aussi. Pas de bulle cette fois-ci, la campagne va se jouer à l’extérieur et on peut donc s’attendre à des tests positifs. Bonne nouvelle cependant, le nombre de cas a bien baissé si l’on en croit le résultat des derniers tests. Le COVID serait-il fan de basket ?

48. C’était le nombre de joueurs ayant retourné un test COVID positif sur la période allant du 24 novembre au 1er décembre, juste avant le début des camps d’entraînement. Pas vraiment surprenant sachant que les joueurs ont passé les dernières semaines en dehors d’une bulle protectrice, comme le reste de la population. Depuis le 2 décembre et la reprise des activités basket, les tests ont évidemment continué et – bonne nouvelle – le chiffre a baissé avec seulement huit cas sur un total de 541 joueurs. Pour les matheux, ça fait du 1,5%. L’info a été annoncée hier par la NBA à travers un communiqué et Marc Stein du New York Times a soigneusement partagé l’information. De bon augure à l’approche de la pré-saison, qui pour rappel débute dans la nuit de vendredi à samedi avec cinq matchs au programme. Cette dernière devrait donc pouvoir commencer dans de bonnes conditions, mais on sait que la menace COVID est toujours là et peut rapidement foutre le bordel au sein de la Ligue. Le boss de la NBA l’a dit lui-même, « il y a une énorme incertitude » qui règne sur cette campagne 2020-21, qui se déroulera donc au milieu d’une pandémie et dans les différents marchés qui composent la NBA. La Ligue s’attend à des tests positifs en cours de saison et sait qu’elle devra s’adapter au fur et à mesure.

Pour permettre au maximum le bon déroulement de la campagne à venir, la NBA prévoit de faire des tests point-of-care rapides, c’est-à-dire des tests effectués à proximité directe du patient, qui permettront d’avoir des résultats seulement 30 minutes après dans son propre marché, et 90 minutes quand on évolue en déplacement. D’après The Athletic, en cas de test non concluant, un autre test rapide pourra être réalisé 30 minutes après, et le joueur pourra participer aux activités d’équipe en attendant le second résultat. Comme l’indique Sam Amick de The Athletic, ces tests rapides vont permettre à la Ligue de gagner du temps et donc d’avoir plus de flexibilité ainsi que de capacité d’adaptation, notamment en cas de test « faux positif » pouvant plomber une équipe sans même la présence du virus. Voilà où en est la NBA aujourd’hui, qui réfléchit cependant déjà à la question du vaccin. D’après ESPN, Adam Silver aurait discuté avec les équipes, les joueurs et les agents concernant la mise en place d’une politique concernant l’utilisation généralisée de vaccins anti-COVID, en axant notamment sur les thèmes suivants : création d’un programme d’éducation pour informer les joueurs et les membres de staff par rapport aux vaccins disponibles, leur efficacité ainsi que les effets secondaires potentiels, et puis réflexions autour du timing des injections en tenant compte des populations les plus exposées au virus ou les plus vulnérables, considérées comme prioritaires.

Comme souvent, la NBA pourrait jouer un rôle de leader, cette fois-ci dans la distribution généralisée de vaccins à ses membres. Tout cela à condition évidemment qu’elle arrive à convaincre les plus sceptiques, et il y en a.

Source texte : New York Times / The Athletic / ESPN

This weekend, of course, marks the start of the preseason and the NBA’s first games requiring travel into the real world — without the protection of a bubble — since March. Friday’s schedule: Magic at Hawks

Knicks at Pistons

Rockets at Bulls

Clippers at Lakers

Kings at Blazers — Marc Stein (@TheSteinLine) December 10, 2020

Sources: Policy for invalid coronavirus test results: Undergo another rapid test at least 30 minutes after result of the first test — and still able to participate in team activities while awaiting second result. https://t.co/ho9XUufQDJ — Shams Charania (@ShamsCharania) December 11, 2020