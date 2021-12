Point COVID : Rick Carlisle et Masai Ujiri vont rester à la maison, tout comme Dillon Brooks et Derrick Jones Jr.

Voilà presque deux mois que la NBA est de retour et voilà presque deux mois que le show cohabite avec le protocole COVID mis en place par la Grande Ligue. Depuis le début de saison, de nombreux joueurs sont passés par la case isolement et la galère continue pour certains.

Les Pacers et les Raptors annulent leurs entraînements

Prudence est mère de sûreté, voilà la devise choisie par les deux franchises qui ont annulé leurs derniers entraînements à cause du protocole sanitaire. Chez les Fermiers, c’est sans doute pour ne prendre aucun risque après le test positif du coach Rick Carlisle. Tandis que dans le Grand Nord, c’est le président Masai Ujiri qui va passer quelques jours à la maison. En attendant, pas d’entraînement donc et des joueurs au repos comme l’a indiqué Shams.

Pacers and Raptors have cancelled their practices today due to health and safety protocols and abundance of caution. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 9, 2021

Rick Carlisle positif et sûrement privé de retrouvailles

Ce vendredi, Rick Carlisle devait retrouver les Mavs, une équipe qu’il a coachée de 2008 à 2021 soit une éternité en NBA. Malheureusement, le COVID en a décidé autrement et le coach Champion NBA en 2011 avec Dallas verra la rencontre depuis son canapé. Le fermier en chef a été testé positif après le coup de fourche infligé aux Knicks. En attendant son retour, c’est son assistant Lloyd Pierce qui prendra la plaquette.

Sources: Indiana Pacers coach Rick Carlisle entered COVID-19 health and safety protocols and could miss multiple games. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 9, 2021

Derrick Jones Jr. rentre à son tour dans le protocole

Après avoir voltigé dans l’Ohio, c’est au tour de l’un des taureaux les plus aériens au monde de rentrer dans le protocole COVID. Derrick Jones Jr. est le cinquième joueur des Bulls qui se retrouve sur le bas-côté à cause du virus après DeMar DeRozan, Matt Thomas, Javonte Green et Coby White. L’ancien ailier du Heat va donc devoir rester à l’isolement dix jours ou présenter deux tests négatifs en 24 heures. La liste des absents commence à être longue à Chicago, et on se rapproche réellement du retour en NBA de Stanley Johnson.

Chicago Bulls F Derrick Jones Jr., has entered the league's health and safety protocols, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 9, 2021

Toujours pas de bonne nouvelle pour le rucher de Charlotte

Depuis quelques matchs maintenant, les protégés de Michael Jordan doivent faire sans LaMelo Ball, Jalen McDaniels, Mason Plumlee, Terry Rozier et Ish Smith. C’est forcément embêtant pour tout le monde et il ne faudra pas non plus compter sur leurs présences cette nuit face à Sacramento. Miles Bridges va encore devoir sortir le bleu de chauffe.

INJURY UPDATE: @hornets 12/10 vs. SAC

LaMelo Ball, Jalen McDaniels, Mason Plumlee, Terry Rozier, Ish Smith are all listed as OUT for the game in the NBA's Health and Safety Protocols #AllFly — Charlotte Hornets PR (@HornetsPR) December 9, 2021

Dillon Brooks à son tour dans le protocole de la Ligue

Rien ni personne n’est à l’abri, ni même les Oursons. La preuve avec Dillon Brooks qui va rentrer en hibernation pour une dizaine de jours. Après Ja Morant c’est le deuxième joueur de Memphis à rentrer à la maison. Pour autant, ça n’empêche pas les Grizzlies d’offrir un basket bien kiffant malgré ces absences.

Dillon Brooks has just entered the league’s health and safety protocols per the Grizzlies. Obviously out tonight. Obviously the 2nd Grizzlies player in there besides Ja Morant. — Evan Barnes〽️ (@evan_b) December 9, 2021

Masai Ujiri testé positif après un gala

Comme mentionné plus haut, le président des Raptors vient d’être testé positif. Il a participé au premier événement public de la fondation Giants of Africa (dont il est le co-fondateur) depuis 2019. Toutes les personnes présentes étaient vaccinées et masquées, mais le boss de Toronto n’a pas échappé au COVID comme il l’annonce dans ce communiqué des Raptors repris par le Woj. Résultat, trop de petits fours et direction l’isolement pour président Ujiri.

Raptors announcement on Masai Ujiri testing positive for Covid. pic.twitter.com/AFEuZAFmwq — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 10, 2021

Un protocole COVID toujours autant sollicité malgré la vaccination

Fin novembre, plusieurs sources s’accordaient pour dire qu’environ 97% des joueurs NBA étaient vaccinés. Un chiffre qui devait rassurer le boss de la Grande Ligue et pourtant, si l’on en croit Sam Amico de Hoops Wire, le nombre de joueurs et d’entraîneurs passés par le protocole COVID égale déjà celui de la saison dernière. Cela ne remet évidemment pas en cause l’utilité du vaccin, qui est là avant tout pour éviter le développement d’une forme grave. Mais le chiffre inquiète un peu quand on sait que la saison a commencé il y a sept semaines seulement…

Despite 97 percent vaccination rate, NBA has already at least equaled last year’s total number of players/coaches entering COVID protocol. — Sam Amico (@AmicoHoops) December 9, 2021

La NBA ne prend aucun risque avec le virus et fait respecter son protocole à la lettre. Cette semaine encore, de nouvelles têtes rentrent à la maison et on espère vite les revoir sur les parquets.

Source Texte : Shams Charania, Adrian Wojnarowski, Sam Amico, Evan Barnes, Charlotte Hornets, Toronto Raptors.