Les Knicks dégustés dans l’Indiana : 122-102, ce n’est pas encore la crise mais celle-ci fait mal

C’est la décadence. Partis pour reprendre du poil de la bête dans l’Indiana, les Knicks reviennent finalement à la maison sans leurs vêtements, dépouillés des ambitions du début d’exercice. La situation s’assombrit de jour en jour et le basket-ball affiché par les hommes de Tom Thibodeau inquiète. Mais qu’arrive-t-il aux mâles alphas de la saison passée ? On débrief.

La jolie boxscore maison, c’est par ICI !

Les Knicks édition 2020-21, un souvenir à la fois si proche et si lointain. L’acharné Reggie Bullock, l’étoilé Julius Randle, l’inconscient Immanuel Quickley, le valeureux Nerlens Noel : cette équipe n’était pas illusoire, du moins, on l’espère. Des mois ont passé depuis ce que Dalida appelait « Le Temps D-Rose » et le lever de rideau de ce nouvel exercice ne se passe pour l’instant pas comme prévu. Ce mercredi, le bilan des pensionnaires du Garden vient de passer dans le négatif (12-13) suite à un lourd revers concédé dans l’Indiana. Le genre de fin de phrase que l’on préfère ne jamais lire en tant que supporter d’une franchise NBA. Un « lourd revers concédé dans l’Indiana », c’est comme les parents qui trouvent marrant de dire que tu vas avoir une orange à Noël, ça ne devrait même pas exister. Et pourtant, l’aspect le plus inquiétant n’est pas comptable. Après avoir écarté Kemba Walker de la rotation pour des raisons purement sportives, Tom Thibodeau n’a apparemment pas encore réalisé tous les ajustements nécessaires. Sur le parquet, les Knicks se marchent dessus et l’on peine à déceler une certaine cohésion au sein de la vingt-quatrième défense de NBA. Il manque cette grinta, la fluidité tranchante – parfois violente – que l’on appréciait tant la saison dernière. Cette quatrième défaite en cinq matchs vient remuer un couteau déjà bien calé dans la plaie, et quand un gros marché comme celui de la Big Apple galère, nul n’est sans savoir que la chasse aux sorcières est d’accoutumée. Qui sont les coupables ? Pas Obi Toppin en tout cas, puisqu’il a calé un rider en contre-attaque (oui, c’est ironique).

OBI TOPPIN BETWEEN THE LEGS IN-GAME 🔥🔥 pic.twitter.com/pJZ0aZfqUa — KNICKS ON MSG (@KnicksMSGN) December 9, 2021

Il est encore trop tôt pour discuter du cas Julius Randle, leader légitime des Knicks qui ce mercredi, a multiplié les mauvais choix. Le réduire à Jerami Grant serait filou, mais comme un Pascal Siakam, il peine à embellir une possession de par sa simple tenue de balle. Ah, quand le J commence à enfoncer au dos depuis les sept mètres, c’est que la nuit s’annonce longue pour tous les observateurs venus chercher du basket-ball champagne. On crève le tabou ? Allez, Evan Fournier n’a pas brillé et sa place dans le cinq majeur peut être menacée s’il ne régularise pas rapidement ses bonnes performances. D’autres fournissent déjà dans l’ombre de la production statistique, et c’est pourquoi quand l’enfant de Charenton ne rentre pas ses tirs, il n’apporte concrètement plus grand chose à l’attaque new-yorkaise. Mais la saison et longue et en plus de cela, le céfran a avoué avoir joué avec une intoxication alimentaire due à un mauvais steak mangé à San Antonio. Une info bien cocasse qui nous les casse, car cette rencontre face aux Pacers était une belle opportunité pour les Knicks de relever la tête, mais un cuistot texan qui n’aime pas jeter ses stocks en a voulu autrement. Pour le reste, le Thibs avait tenté un coup en dégageant Mitchell Robinson du starting five pour y intégrer Taj Gibson, coup tactique qui n’a visiblement pas fonctionné. La paire Domantas Sabonis – Myles Turner s’est ainsi régalée en compilant 43 points, 15 rebonds, 5 assists et 3 contres. Même si le Taj n’est pas avare en gouttelettes de sueur, sa courte taille n’est sûrement pas la solution d’une défense en rade, bien sûr de hustle, mais surtout de répondant physique. Et puis le facteur X de la soirée, Chris Duarte et ses 23 points à 9/11 au tir, n’a pas non plus épargné les hanches des défenseurs extérieurs de la Big Apple. Un cours de bachata donné à tonton Vavane qui – même si c’était gratuit – ne souhaitera pas revoir son professeur de sitôt.

A perfect first half from the @Pacers rookie 👏 Chris Duarte is 6-for-6 with 17 PTS and 3 AST as Indiana leads the Knicks at the break on NBA League Pass: https://t.co/V0kkYEEIkG pic.twitter.com/AYp5E1J0Kx — NBA (@NBA) December 9, 2021

Offensivement, le terrain paraît beaucoup trop petit pour que chaque new-yorkais y circule tranquillement, mais défensivement, c’est tout l’inverse. Le Thibs n’a pas encore trouvé la solution d’un roster pourtant bien fourni, et une réaction se fait désormais attendre après ce revers pas franchement des plus faciles à accepter. On to the next one, mais avec la grinta.